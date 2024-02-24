В одном из баров Красноярска в ночь на 24 февраля прошла травести-вечеринка «День защитника отечества», во время которой мужчины, выступавшие на сцене, были накрашены и одеты как женщины. Такой внешний вид артистов возмутил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. После ее жалобы красноярское управление МВД сообщило, что проведет проверку бара, пишет NGS24.RU.

Утром 24 февраля Мизулина опубликовала ролик с вечеринки в своем телеграм-канале. «В Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации», — написала она.

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что полиция начала проверку после того, как в телеграм-каналов были обнаружены «публикации о провокационной вечеринке в одном из красноярских баров». «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в пресс-службе ведомства.

NGS24.RU утверждает, что речь идет о мероприятии в баре «Элтон», где периодически проводят травести-шоу. Представители заведения в разговоре с порталом объяснили, что программа мероприятия была посвящена Дню защитника Отечества и основана на пении артистов.

«Я не вижу никакой проблемы в том, что все граждане России, которые являются нашими гостями — точно такие же, как и все остальные. Точно так же, как и в других барах, мы отмечали государственный праздник. На сцене выступал артист, это не какая-то форма, был специально сшит тематический костюм, к любым праздникам делаются тематические номера. Я не понимаю, почему наши общественники считают, что граждане России не имеют права отмечать государственный праздник», — заявил собеседник NGS24.RU.

Представитель бара добавил, что ему известно, кто отправил главе Лиги безопасного интернета информацию о вечеринке. «Этот посетитель у нас периодически бывал. Этот человек вчера вел себя очень недостойно. <…> После этого решил обидеться и написать госпоже Мизулиной. Это, к слову, о качестве того, кто делает такие доносы», — заключил он.

Издание «Подъем» уточнило, что после случившегося со страниц бара в социальных сетях пропали видео, снятые во время мероприятия. На вопрос одного из подписчиков о причинах такого решения руководство заведения написало в комментариях, что «наша страна борется с фашистами, победит и мизулиных, которые лишь строчат доносы».

В начале февраля стало известно, что проект Kinky Party перестал проводить эротические вечеринки в Москве из-за предостережения властей. Представители организации отметили, что в полученном от госорганов уведомлении было сказано, что к проведению не допускаются «любые события, связанные с секс-тематикой».

Также о прекращении работы на территории России сообщили организовывающий техно-вечеринки проект Popoff Kitchen и клуб «Предел», который был известен проведением мероприятий в стиле БДСМ.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России