Организаторы эротических вечеринок Kinky Party прекращают проводить мероприятия в Москве из-за предостережений властей. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Представители Kinky Party рассказали, что в полученном от госорганов уведомлении было сказано, что к проведению не допускаются «любые события, связанные с секс-тематикой».

Вместе с тем, организаторы отметили, что все проводимые ими мероприятия не противоречили российскому законодательству и проходили в условиях безопасности на протяжении восьми лет.

«17 февраля мы хотели с размахом отпраздновать наше 8-летие. С болью в сердце сообщаем, что его придется отменить. Безопасность и комфорт гостей всегда были нашими главными приоритетами», — говорится в публикации.

Представители Kinky Party добавили, что им пока неизвестно, «являются ли новые нормы временной или постоянной мерой».

В начале февраля о прекращении работы на территории России сообщили еще два московских проекта — Popoff Kitchen, организовывающий техно-вечеринки, а также клуб «Предел», известный проведением мероприятий в стиле БДСМ.

Член Совета по правам человека (СПЧ), секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в беседе с RTVI прокомментировал отсутствие законодательной базы для запрета частных эротических вечеринок. По мнению правозащитника, подобные мероприятия противоречат в первую очередь христианским нормам.

«Действия расходятся с общепринятой правозащитной христианской этикой. А этика говорит о двух вещах: что мероприятия подобного характера имеют похотливое содержание. Это плохо. Но не мне как христианину давать оценку этим людям, которые подобное проводят. Потому что осуждать тоже плохо. Я абсолютно не «за», чтобы подобное проводилось», — поделился Мельников.

При этом он не стал связывать решение столичных властей со скандальной «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

«Не знаю, надо изучить практику подобного до Ивлеевой. Но я помню, что когда поступал на первый курс института, у нас девушки «гоу-гоу» во дворце культуры танцевали на подиумах. Они были полуголые. На официальном мероприятии это происходило. Тогда такое считалось нормальным. Через пять лет подобное в моем институте представить было уже невозможно. И это правильно, потому что похоть — это порок, смертный грех», — добавил правозащитник.