Европейский союз ввел санкции против «Лиги безопасного интернета» и главы этой организации Екатерины Мизулиной. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В Совете ЕС отметили, что глава «Лиги безопасного интернета» «инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы на создателей интернет-контента, то есть блогеров, а также музыкантов, знаменитостей и инфлюенсеров».

«В результате Екатерина Мизулина вынуждает российских создателей интернет-контента и артистов либо удалять антиправительственный контент, либо создавать контент в пользу российского правительства и его политики», — сказано в документе.

Таким образом, Мизулина «несет ответственность за серьезные и систематические нарушения свободы мнений и их выражения», пояснили в Совете ЕС.

Саму «Лигу безопасного Интернета» в Совете ЕС назвали «российской околоправительственной организацией», соучредителем которой является владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

В документе утверждается, что организация позволяет правительству России «усиливать практику цензуры, заставляя замолчать создателей интернет-контента и артистов, которые создают контент, не соответствующий официальной линии российского правительства».

Помимо Мизулиной, под санкции попали еще три физлица, ответственные, с точки зрения Совета ЕС, «за серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания». Ими стали судья Басманного суда Москвы Валентина Левашова и судья Московского городского суда Людмила Смолкина, а также Головинский межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов.

Их включение в санкционный список связано в том числе с уголовным преследованием оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*, которого 17 апреля прошлого года приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении ложной информации об армии, осуществлении деятельности нежелательной организации.

Кара-Мурза* не признал вину ни по одному из обвинений, он считает свое преследование политически мотивированным. На Западе раскритиковали приговор и призвали Россию немедленно освободить политика и других политзаключенных.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов