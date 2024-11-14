Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против того, чтобы на посту главы государства была женщина. По его словам, это «тяжелейшая работа», которой женщин «грузить» не стоит.

По мнению Лукашенко, президентом не становятся, а рождаются — «от природы должны быть фундаментальные качества», которые необходимы для этой должности.

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — сказал Лукашенко (цитата по агентству «Белта»).

Он отметил, что «преклоняется перед женщинами» и «не принижает» их значимость, однако «они должны быть рядом».

Говоря о выборах в США, Лукашенко напомнил, что еще до голосования говорил, что «Америка, наверное, не готова еще» избрать президентом женщину. Вместе с тем он выразил мнение, что кандидат от демократов Камала Харрис проиграла в значительной степени из-за решений действующего президента Джо Байдена.

По словам главы Беларуси, важно, чтобы республиканец Дональд Трамп выполнил свои предвыборные обещания. «В Америке это просто — пообещать и не выполнить. Это везде сейчас, но у них тем более. Но он все-таки опытный человек, бульдозер этот. Упрется и… Только чтобы хуже не было всему миру», — считает Лукашенко.

В августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты после объявления итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко одержал победу с результатом 80,1%. По официальным данным ЦИК, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

На улицы страны вышли сотни тысяч белорусов, не согласных с итогами голосования. Протесты переросли в столкновения участников акций с силовиками, несколько человек погибли. Евросоюз, США, Канада, Великобритания и Украина по итогам выборов 2020 года отказались признавать легитимность Лукашенко.

Очередные выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года.