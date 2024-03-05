Идея увеличить пенсию россиянам со стажем от 30 лет до двойного прожиточного минимума — это слишком упрощенный взгляд на пенсионное обеспечение. Такое мнение «Ленте.ру» высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она согласилась, что необходимо поддерживать пенсионеров, особенно работающих, и напомнила, что уже при наличии 15-летнего стажа граждане России по закону получают право на пенсию по старости. С учетом этого, 30-летний стаж — «это фактически двойной размер», признала депутат.

«Но при этом не факт, что в течение всего периода трудовой деятельности гражданин работал, что называется, в белую», — подчеркнула Бессараб.

Она отметила, что изменения в пенсионных выплатах предусмотрены уже существующим поручением президента правительству. Например, работающим пенсионерам разрешат получать по 10 пенсионных баллов вместо нынешних трех, тем самым уравняв их с работающим населением, не достигшим пенсионного возраста. Кроме того, за каждый год работы на пенсии будут увеличивать фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

«Я думаю, что после этого вопрос сам по себе не будет нуждаться в дополнительной подпитке. Это более сложный, конечно, путь, но объективно он более справедливый. Поэтому думаю, что это слишком упрощенный взгляд на пенсионное обеспечение — просто удвоить размер прожиточного минимума», — заключила Бессараб.

Накануне, 4 марта, фракция ЛДПР в Госдуме сообщила, что предложила правительству установить доплату пенсионерам, имеющим стаж от 30 лет, с целью поднять общий размер пенсии до двух прожиточных минимумов. Согласно Росстату, с 1 января 2024 года прожиточный минимум для пенсионеров в целом по России составляет 13 тыс. 290 руб.