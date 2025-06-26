Награжденный президентом России Владимиром Путиным «За спасение погибавших» студент курского госуниверситета Илия Гукежев погиб при попытке спасти раненную дроном девочку, рассказала РИА Новости РИА «Новости»сестра молодого человека Диана Минаева. В курском госуниверситете студента назвали добрым и не способным пройти мимо чужой беды. Что известно о гибели молодого человека — в материале RTVI.

«Илюша поехал домой, на границу»

Студент магистратуры Курского государственного университета Илия Гукежев летом прошлого года погиб в результате атаки украинского БПЛА. Дрон ударил по деревне Городище Рыльского района. Молодой человек приезжал на малую родину, чтобы помочь родителям по хозяйству, рассказала Диана Минаева.

«Илюша поехал домой, на границу, чтобы отвезти родителям лекарства, продукты и помочь по дому. Мимо дома родителей проезжала семья армян с детьми, они остановились на дороге, и глава семейства вышел из машины, когда над ними появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик. Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей», — рассказала девушка.

По ее словам, в результате удара выжила маленькая девочка. Илия с матерью заметили это, и отнесли ее во двор.

«Илюша побежал вызывать скорую, ловить связь, чтобы вызвать. Потом он позвал соседку … занесли девочку в дом … пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало», — добавила Минаева.

Она уточнила, что раненая девочка в итоге не выжила. Мать Илии получила контузию, отца ранило. Как отметила сестра студента, он всегда приходил всем на помощь, и даже в последние минуты жизни пытался помочь тому, кто в этом по-настоящему нуждался.

Два дня назад президент Владимир Путин подписал указ о награждении молодого человека медалью «За спасение погибавших».

«Помогал всем нашим ребятам»

О гибели студента сообщали в Курском государственном университете. Там рассказали, что в результате атаки БПЛА в рыльской деревне Городище погибли пятеро человек, включая двух детей. Одним из погибших оказался студент первого курса магистратуры Илия Гукежев.

Молодой человек обучался в университете с 2019 года. Получив диплом бакалавра по направлению подготовки «Картография и геоинформатика», он планировал связать жизнь и профессиональную деятельность со сферой образования.

«Еще вчера он был в университете, общался с преподавателями и одногруппниками… Илия был веселым и жизнерадостным человеком, общительным и открытым, всегда стремился помочь людям, которые его окружали», — сообщили в пресс-службе КГУ.

Коллектив университета выразил соболезнования родным и близких погибших.

Куратор Гукежева, преподаватель КГУ Ирина Требушкова назвала его старательным и добрым студентом.

«Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район — он всегда помогал… Мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил», — добавила она.

«Я не хочу жить без сына»

Молодому человеку было 22 года, рассказала «Аргументам и фактам» соседка семьи Гукежевых Галина. По ее словам, матери студента, Татьяне, провели операцию, у нее было ранение живота. Отца после атаки дрона доставили в реанимацию, он пришел в сознание спустя несколько дней. Родители отказывались верить в гибель сына.

«Через знакомых знаю, что Татьяна в больнице отказывается от лечения, от всего, говорит: „Не спасайте меня, я не хочу жить без сына“. Она винит в смерти сына саму себя», — заявила собеседница издания.

Она добавила, что в результате удара украинских БПЛА от дома Гукежевых остались лишь стены. Женщина собирала средства на помощь семье.

Илия был самым младшим в семье, помимо него у Татьяны и Анатолия две дочери, уточнила Галина. Гукежевы переехали в Городище примерно 20 лет назад.

«Очень дружелюбные они все. В один момент отец семейства заболел, попал в больницу с инсультом, стал инвалидом. Поэтому Илия стал помогать по хозяйству и маме, и бабушке», — добавила женщина.

По ее словам, погибший молодой человек был активным подростком и хорошо учился в школе. Илия был «как скорая помощь для всех, никогда никому не отказывал», отметила Галина.

«Илия очень хорошо общался с моей дочерью, они были друзьями — с детства не разлей вода. Дочь сейчас находится в лагере, и когда она узнала, что Илия погиб, ей стало плохо, вызывали скорую», — резюмировала она.

Деревня Городище находится всего в нескольких километрах от границы с Украиной. Галина рассказала, что населенный пункт часто подвергался атакам со стороны ВСУ. Лес перед окнами женщины, по ее словам, «уже украинский».