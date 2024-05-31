Депутаты «Народной партии за свободу и демократию» Нидерландов направили в МИД петицию, в которой раскритиковали выступление телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в театре Амстердама. Члены парламента страны опасаются, что Ургант и Познер «пропагандисты, которые выступают с пророссийской позицией». Сам Познер сказал, что «его выступления за рубежом не носят политического характера».

«Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики», — заявил журналист в интервью РБК.

Познер также добавил, что не знает ничего «относительно заявления членов парламента Нидерландов», так как после выступления в Амстердаме 28 мая никто не обращался ни к нему, ни к его соведущему Ивану Урганту. «Видимо, они выступили после нашего с Иваном Ургантом вечера и отъезда», — сказал Познер, отказавшись комментировать письмо депутатов.

Утром 31 мая в МИД Нидерландов обратились депутаты Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс-Америка из «Народной партии за свободу и демократию». Они направили в министерство петицию под названием «Выступление российских пропагандистов Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама 28 мая 2024 года» — в документе содержится 11 вопросов, которые адресованы главе МИД Ханке Брюинс-Слот и госсекретарю по вопросам образования, культуры и науки Флер Грапер ван Кулвейк.

В тексте петиции, опубликованной на сайте палаты представителей, в частности, есть вопрос биографии Познера и Урганта, которых депутаты называют «пропагандистами, выступающими с ярко выраженной пророссийской позицией». Кроме того, авторы документа указывают, что выступление «может способствовать распространению российской дезинформации».

После начала боевых действий на Украине Ургант выступил в социальных сетях с их критикой. Одновременно с этим в эфире Первого канала прекратился показ шоу «Вечерний Ургант». В пресс-службе вещателя заявили, что это произошло в связи с «важными общественно-политическими событиями». Передача Познера также перестала выходить в эфире «Первого». Журналист объяснил это «позицией руководства канала, так как с 24 февраля он стал информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».