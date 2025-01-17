На скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке цементовоз столкнулся с туристическим автобусом, в котором находились 30 граждан России. Как сообщает издание Adaderana, по меньшей мере 19 человек пострадали.

ТАСС пишет, что 12 россиян доставлены в больницу Tangalle Base Hospital, они поступили в хирургическое отделение.

«У кого-то из них серьезные травмы, у кого-то небольшие», — рассказали агентству в медицинском учреждении.

РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Коломбо передает, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

ТАСС в посольстве сообщили, что россияне пока не обращались за помощью в дипломатическое представительство.

Очевидец происшествия рассказал «Комсомольской правде — Новосибирск», что водитель и гид после столкновения автобуса с грузовиком погибли на месте.