По меньшей мере 20 человек пострадали при сходе девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, погибших нет, сообщил глава региона Владимир Уйба со ссылкой на руководство города Инта.

По данным ТАСС, полученным от правоохранительных органов, в результате ЧП пострадали 70 человек, по информации Минздрава, — до 40, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, оценено как тяжелое. В то же время в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД) уточнили, что за медпомощью обратились 46 человек пассажиров.

Телеграм-канал «112» сообщил, что машины скорой помощи и МЧС не могут проехать к месту происшествия из-за того, что ее смыло потоками воды.

«Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде. Среди них один ребенок», — добавили в компании.

Как пишет телеграм-канал Mash, ребенок, пострадавший в результате ЧП, получил тяжелые травмы. Его и одного пострадавшего взрослого увезли на машине скорой помощи. Еще пять человек с переломами, по данным канала, доставили в центральную городскую больницу Инты.

Уголовное дело

Как уточнил Уйба, в поезде находилось 215 пассажиров. По его словам, с рельс сошел только «хвост» поезда, а уцелевшие вагоны выдвинулись в Инту. Всего в составе поезда было 14 вагонов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)», — заявили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна в результате обильных осадков. «К месту направлены два восстановительных поезда», — говорится в официальном сообщении компании.

Для оперативного устранения последствий аварии был организован штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Эвакуация пострадавших пассажиров

По данным телеграм-канала «Mash», авария произошла спустя десять минут после после отправления поезда со станции «Инта-1». Канал также сообщил, что в перевернувшихся вагонах находились 150 пассажиров.

Часть людей, получивших легкие ссадины, направились к станции «Инта-1» пешком по железнодорожным путям. Других пострадавших сажают на один из восстановительных поездов, прибывших к месту аварии.

«Началась эвакуация пострадавших в восстановительный поезд. Тех, кому не потребуется медицинская помощь, отвезут в ПВР на территории республики. Там их уже ожидают психологи», — сообщили в администрации Воркуты.

Губернатор Коми Владимира Уйба рассказал «Известиям», что эвакуировать людей в Инту возможно лишь с помощью железнодорожного транспорта, так как «вокруг тайга и болота».

В своем телеграм-канале он добавил, что на перроне в Инте пассажиров ожидают автобусы, которые отвезут пострадавших в центральную городскую больницу, а остальных — по гостиницам, пунктам временного размещения, школам и другим социальным учреждениям.

Очевидец крушения поезда в Коми рассказал «Газете.Ru», что в итоге спасатели пришли на место ЧП пешком. Первыми на помощь пассажирам пришла бригада МЧС от станции «Черная».

«Пострадавших много, справляются сами до прибытия МЧС. Дороги нет. Добраться к месту аварии возможно только вертолетом либо на ином поезде. И то, поезд сможет подойти не ближе, чем на один километр к месту аварии», — отметил он.

В последний раз сопоставимая по количеству пострадавших авария с пассажирскими поездами на железной дороге в России произошла 9 апреля 2017 года на западе Москвы в районе Филевского парка на железнодорожном перегоне Кунцево-Фили.

Тогда пассажирский поезд «Москва-Брест» врезался в попутный пригородный состав «Москва-Усаво», машинист которого затормозил, чтобы не сбить оказавшегося на путях пешехода. С рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. За медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них госпитализировали.