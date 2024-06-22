Экспортированные Сербией боеприпасы на сумму около €800 млн через третьих лиц попали на Украину, сообщила газета Financial Times (FT). Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что указанная сумма в целом соответствует реальности.

По сообщению FT, речь идет о боеприпасах, которые Сербия экспортировала с начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года.

«Это часть нашего экономического восстановления, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы», — сказал Вучич изданию.

Он отметил, что Сербия не может экспортировать боеприпасы ни Украине, ни России, однако у сербов было «много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими». Что эти страны в конечном итоге сделают с боеприпасами из Сербии — их собственное дело, считает Вучич.

По его словам, вопрос о том, куда в итоге попадают боеприпасы, — не его дело, даже если он знает ответ.

«Мое дело заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, вот и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — сказал президент Сербии.

Он допустил, что боеприпасов было экспортировано на сумму около €800 млн, но не за год, а за 2-3 года. По мнению Вучича, Сербия в плане экспорта получила «прекрасную возможность», поскольку ее оружие дешевле западного, при этом общий объем экспорта боеприпасов еще может увеличиться.

При чем тут посол США

По мнению дипломатов и аналитиков, роль Сербии в поставках боеприпасов Украине настолько завуалирована, что не отражается в официальных данных, пишет FT. Научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода выразил мнение, что Вучич намеренно скрывает поддержку, оказанную Украине, пусть и не прямую.

«Вучич заметает под ковер [тот факт], что поддержка Украины есть, но не прямая. Он говорит размыто. Очевидно, он не хочет признавать этого — он хочет, чтобы ультраправые были довольны, — в то время как в действительности Сербия [оказала] Украине масштабную помощь против России», — сказал Вейвода.

Неназванный западный дипломат в беседе с FT заявил, что Европа и США «годами работали над тем», чтобы «отдалить» Вучича от его российского коллеги Владимира Путина. По словам дипломата, ключевая роль в этом вопросе была отведена послу США Кристоферу Хиллу, который прибыл в Белград через месяц после начала Россией военных действий на Украине.

«Все ожидали, что [Хилл] будет бороться с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось. Вучич не встречался с Путиным и даже не звонил ему в течение многих лет», — заявил дипломат.

В апреле прошлого года агентство Reuters сообщило со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Минобороны США, что Сербия якобы согласилась поставлять оружие Украине и, возможно, уже начала поставки. Тогдашний министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Сербия не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Наряду с Венгрией она является одной из двух европейских стран, которые не поддержали санкции против России из-за ее действий на Украине.