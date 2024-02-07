Жительнице Карелии Людмиле Акуловой, которая во время Великой Отечественной войны вместе со своей матерью провела в трудовом лагере в Германии почти год, трижды отказали в восстановлении удостоверения узника нацистских концлагерей. Об этом сообщает агентство «Daily Карелия».
Пенсионерка потеряла документ в 2023 году, однако у нее сохранились справки о пребывании ее матери в трудовом лагере, бумаги о выплате репараций Германии, а также ксерокопии старого удостоверения. С ними Людмила Акулова обратилась в республиканское министерство соцзащиты с просьбой восстановить свидетельство, но ей трижды отказали в этом.
«В министерстве предложили поискать свидетелей пребывания в Германии. Через 80 лет! А потом порекомендовали обратиться в суд», — рассказала пенсионерка.
«Она [министр] меня спрашивает: “Я не могу понять, где вы были”. Я говорю, мол, где мать была, там и ребенок был. <…> Мне пришлось даже в прокуратуру обратиться. Оказалось, что я даже перевыполнила свои обязанности, потому что по закону справки должно было запрашивать само министерство», — пояснила Акулова.
Людмила Акулова попала в концентрационный лагерь в 1943 году в малолетнем возрасте. До войны ее семья жила в большой деревне в Тосненском районе Ленинградской области. После прихода немецких войск девочку с матерью отправили в трудовой лагерь в Польше, а оттуда — в концлагерь в Германии, в котором они пробыли 11 месяцев до марта 1945 года.
Как вспоминает пенсионерка, ее матери приходилось работать по 12 часов в день на литейном заводе, на котором изготавливали алюминиевые отливки для немецких истребителей и бомбардировщиков. Дочь Людмилу женщине приходилось оставлять в бараках под присмотром тяжело больных узниц, которые не могли работать. Из еды для матери с ребенком была доступна только баланда. Освободили пленных американские войска.