В России большие проблемы с импортозамещением профессионального спортивного оборудования, заявил в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минспорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что в стране действует 1,8 тыс. предприятий, производящих отечественные аналоги, из них спортивных — более сотни.

Министр уточнил, что в спорте высших достижений импортозамещение спортивного инвентаря сейчас составляет «очень низкий процент» из-за того, что Россия пока не может «изготавливать аналоги изделий», а также пробелм с «сертификацией, по которой проводятся международные старты».

«Нам нужно доказать, что [инвентарь] соответствует требованиям. Мы работаем вместе с Минпромторгом, но быстрых решений не ожидаем. <…> Это как сравнить, наверное, с атомным и оборонным промышленным комплексом — они настолько сложные и технологичные, что мы пока не можем изготавливать аналоги», — сообщил он.

В качестве примера он привел доски трамплина для прыжков в воду. По его словам, такое спортивное оборудование производят только в Австралии, их «не может повторить ни одна компания, ни китайцы, ни американцы, никто».

«Весь мир прыгает в воду только с этих досок. И никто не может [создать свои доски], все стараются, но никак не получают. То же высокотехнологичное оборудование. Жесткость, шероховатость, долговечность, там много параметров», — сообщил Дегтярев.

Дегтярев добавил, что соревноваться «на наших велосипедах с завтрашнего дня еще не представляется возможным»: «Послезавтра — возможно».

В июле 2018 года Дегтярев, занимавший тогда пост председателя комитета Госдумы по спорту, обратил внимание на проблему замещения импорта в сфере спортивного оборудования. Поводом для обсуждения стал запрос от глава компании «Заряд», производящей хоккейные клюшки. По словам Дегтярева, этими клюшками пользуются президент, профессиональные спортсмены и он сам. Производитель клюшек обратился к властям за помощью в продвижении продукции, поскольку не может выйти на массовый рынок. Представители Минспорта и Минпромторга сообщили, что работают над решением этой проблемы.

Также глава Минспорта заявил, что обсудит с представителями Федерации тенниса России (ФТР) вопрос проведения детских соревнований.

«В большом теннисе сокращения соревнований, по информации от федерации, не произошло. Но здесь есть другая проблема — проведение соревнований не уполномоченными на то организациями. Я обсужу этот вопрос с федерацией. Заявочные и стартовые взносы в детско-юношеском спорте запрещены и будут запрещены, пока я министр», — подчеркнул он.

Минспорта России приказом от 4 марта запретило взимать взносы за участие в соревнованиях со спортсменов, не достигших 18 лет, сообщил 13 марта замглавы Александр Никитин на заседании комитета Совета Федерации. Он добавил, что документ проходит апробацию в регионах страны.