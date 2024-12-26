Минимум треть посетителей музея Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина — молодые люди, рассказала RTVI директор учреждения Елизавета Лихачева. По ее мнению, для привлечения зумеров в музеи и на концерты классической музыки необходима демократизация, а не упрощение.

«Использование кодов популярной культуры для пропаганды культуры классической, на мой взгляд, — неверный ход. А попытка говорить только на языке музыкальной культуры, исходя из того, что молодые люди не понимают язык культуры классической, — тоже неверно, потому что люди разные. Для нас музей — это место для всех. Помните, была такая реклама „Не дышите на шедевр“? Этого мы стараемся избегать. Нам важно, чтобы люди, которые сюда пришли, независимо от того, кто они, какого они возраста, чувствовали себя в музее комфортно», — сказала Лихачева.

25 декабря в Пушкинском музее состоялся завершающий концерт программы «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета представил композицию «Природа: живая и мертвая» с участием актера Константина Хабенского, пианистки Ксении Башмет и скрипача Гранта Башмета. По словам Юрия Башмета, это первый случай, когда вся династия в один вечер оказалась на одной сцене.

Лихачева отметила, что программа «Декабрьских вечеров» составлялась так, чтобы в ней были и известные произведения, и более сложные. «Наша задача не опускаться до уровня публики, а поднимать ее до своего», — отметила она.

Директор музея добавила, что этот способ действенный, так как молодые люди часто приходят и на концерты, и в музей. Кроме того, она упомянула лекционные и кинопрограммы, которые тоже могут заинтересовать юную аудиторию.

«Никогда не думала о том, что какой-то категории посетителей нужны особые подходы. Все очень просто — в музее всегда все очень просто: приходишь в Итальянский дворик, смотришь на „Давида“. Я не вижу какого-то способа привлечь специально зумеров, не знаю, одеть его, что ли… Это будет довольно странно, согласитесь. Это уже будет не музей, а развлекаловка. С музыкой то же самое: приходишь, садишься в зал и слушаешь», — пояснила Лихачева.

Ранее директор музея в специальном интервью RTVI рассказала о том, что посетители Пушкинского музея регулярно жалуются на «голые статуи», в том числе на слепок с «Давида» Микеланджело, требуя прикрыть его «фиговыми листочками». Кроме того,

Также Лихачева объяснила, каким станет один из главных музеев России после реконструкции и что скрывают его запасники.