Желание более 40% россиянок скрывать доходы от мужей вполне нормальное, если оно не создает проблем в паре, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Так он прокомментировал итоги исследования, опубликованные «Газетой.ру».

«Я думаю, что если у людей нормальные, доверительные отношения, они доверяют друг другу, в том числе и определенное личное пространство. А если мужик следит за своей женой, сколько она заработала, и до копейки требует отчет, это не мужик, а параноик», — поделился мнением депутат.

По словам Милонова, мужчины тоже не всегда показывают размер своих накоплений, поэтому «проблем нет, если женщина хочет иметь какие-то мелкие свои карманные деньги».

«Часто встречается, что мужчина не отсчитывается до копейки, сколько он заработал, оставляя себе некое личное финансовое пространство — заначку в ботинок, например, засунуть. Милиционеры еще со времен “Место встречи изменить нельзя” заначку засовывали в дуло пистолета», — напомнил парламентарий.

В ходе исследования, проведенного специалистами сервиса Работа.ру, выяснилось, что 55% россиян открыто обсуждают свои доходы с близкими, каждый пятый делится этой информацией только с избранными родственниками, а 13% скрытничают, причем эта тактика чаще свойственна женщинам, нежели мужчинам.

О накоплениях на личные нужды близким рассказывают 47% респондентов, 18% сообщают о своих «кубышках» только некоторым членам семьи, а 38% держат эту информацию в тайне. Среди последних 41% составляют женщины и лишь 17% — мужчины.

Ранее исследовательская группа Russian Field представила данные исследования, согласно которым 50% россиян ожидают ухудшения уровня благосостояния большинства жителей страны в ближайшие два года.