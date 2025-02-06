Половина россиян (50%) признались, что ожидают ухудшения благосостояния большинства граждан страны в ближайшие два года, 10% считают, что оно улучшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field (есть в распоряжении RTVI).

Russian Field провела опрос по телефону 24-31 января 2025 года. Участвовали 1600 респондентов в разных регионах страны. Выборка была квотная, репрезентативная по полу, возрасту в рамках России и федеральных округов.

Снижения благосостояния россиян в целом чаще ожидают респонденты в возрасте 30-59 лет из крупных и средних городов, с ежемесячным семейным доходом в размере более 80 тыс. рублей, с высшим образованием, малообеспеченные и сотрудники частных компаний. Около четверти опрошенных (27%) считают, что благосостояние россиян в целом не изменится.

Говоря о личных перспективах, треть (29%) опрошенных полагают, что их личные доходы снизятся. Большинство (42%) считают, что их материальное положение не изменится, а 20% ожидают, что оно улучшится. Снижения своего благосостояния чаще ожидают респонденты в возрасте от 45 лет, с ежемесячным семейным доходом в размере не более 80 тыс. рублей, малообеспеченные и пенсионеры.

Недовольство своими доходами выразили более половины респондентов (55%), в основном женщины, люди старше 45 лет и сотрудники госкомпаний. Мужчины, а также молодежь чаще высказывали удовлетворение своими доходами. В целом, довольных оказалось 42%, говорится в релизе.

Согласно опросу, каждая четвертая семья россиян совокупно зарабатывает более 120 тыс. рублей в месяц (24%). При этом у каждой пятой семьи совместный доход составляет от 10 тыс. до 40 тыс. рублей (21%), либо от 40 тыс. до 80 тыс. рублей (20,8%).

На вопрос о том, сколько денег было бы достаточно лично каждому, чтобы иметь «достойный» уровень жизни, чуть более трети россиян (31%) ответили, что ограничились бы суммами от 51 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще треть хотели бы получать от 160 тыс. рублей и больше (28%). Доходом до 50 тыс. рублей включительно удовлетворились бы 21% россиян.

В январе президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета МГУ обратился к мэру Москвы Сергею Собянину для уточнения средней зарплаты в столице и удивился, когда тот назвал цифру в 140-160 тыс. рублей, а не больше. Согласно данным Мосстата на октябрь 2024 года, средняя зарплата в Москве составляет 151 тыс. рублей.

В целом по России, по данным Росстата, средняя зарплата в 2024 году составила 84 тыс. рублей — на 14% больше, чем годом ранее.