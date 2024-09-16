Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал украинского президента Владимира Зеленского «мелким пакостником», а его намерение ухудшить жизнь россиян — «мерзостью». Такое мнение он выразил в беседе с NEWS.ru, комментируя заявление украинского лидера о «комфортной жизни россиян».

«Это натура Зеленского. Он же мелкий пакостник. Не победить на поле боя, а ухудшить жизнь россиян, создать плохие бытовые условия, чтобы были прилеты дронов, взрывы. Я думаю, Зеленский больше ничего не придумает… Попытка ухудшить жизнь россиян — это не победный план, это какая-то мерзость», — заявил Джабаров.

Сенатор напомнил, что украинский лидер хотел представить некий «план победы» Украины президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.

По мнению Джабарова, намерение Зеленского лишить граждан России комфортной жизни может быть частью украинского победного плана.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что попытка Зеленского напугать россиян все равно обернется для него провалом.

«Он, видимо, борется с мирными жителями — интересная цель для президента, которую он еще и публично озвучивает. Это поражает. Он все равно этого не добьется: можно сколько угодно это говорить, но этого не будет», — отметила Журова.

До этого украинский президент дал интервью телеканалу CNN, в котором заявил, что жители России могут оказать давление на Владимира Путина, если «лишатся комфортной жизни».

«Если россияне окажутся в опасности, если они лишатся комфортной жизни, если они будут жить без электроэнергии, как украинцы, то поймут цену войны», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что именно с этой целью пытается добиться от Запада еще больших поставок вооружения и разрешения ударять по России. Зеленский считает, что это заставит Путина сесть с ним за стол переговоров.