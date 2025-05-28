Австралийские ученые обнаружили странный объект, который издает периодические импульсы сразу в двух диапазонах — радио и рентгеновском. Ученые пока затрудняются сказать, что представляет из себя этот объект и надеются на дальнейшие наблюдения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Совсем недавно, в 2022 году, радиоастрономами был обнаружен новый класс космических объектов, получивших название долгопериодических радиотранзиентов (long-period radio transients — LPTs). Если длительность сигналов привычных радиопульсаров измеряется миллисекундами, а ежесекундно от них приходит множество отдельных сигналов, то периодичность LPT может составлять от нескольких минут до часов.

Природа этих объектов пока вызывает споры из-за сложности их отождествления с какими-либо оптическими источниками — до настоящего времени обнаружено лишь порядка десяти подобных объектов. Считается, что источниками таких сигналов могут быть сильно замагниченные нейтронные звезды, пульсары, состоящие из белых карликов, или двойные системы, состоящие из белых карликов малой массы.

Австралийские ученые из Международного центра радиоастрономических исследований обнаружили необычный объект класса LPT, который удивил их своими сигналами. Он был открыт при помощи радиотелескопа ASKAP на расстоянии 4,5 килопарсек, который выявил его сигнале в радиопульсации длительностью две минуты с периодичностью 44,2 минуты.

Вскоре было обнаружено, что этот же источник излучает синхронные сигналы и в рентгеновском диапазоне — это выяснил космический телескоп Chandra, который случайно в этот же период времени обозревал ту же область неба. «Обнаружить, что ASKAP J1832-0911 излучает рентгеновские сигналы, было как найти иголку с стоге сена, — пояснил автор исследования Ван Цзытэн — Радиотелескоп ASKAP имеет широкое поле зрение, в то время как Chandra смотрит лишь в узкий участок неба. Так что это было счастливой случайностью, что Chandra наблюдал ту же область ночного неба в то же время».

По словам ученых, обнаружение у объекта синхронного рентгеновского излучения наряду с радио добавляет еще больше загадок к пониманию его природы и механизмов излучения. «Этот объект не похож ни на что известное ранее, — пояснил Ван. — ASKAP J1831-0911 может быть магнитаром (ядром умершей звезды с мощным магнитным полем), или парой звезд в двойной системе, где одна является сильно замагниченным белым карликом».

Но даже эти гипотезы, по словам авторов, не объясняют полностью природу наблюдаемого явления, которое может указывать на существование неизвестных феноменов и пробелы в понимании эволюции звезд. Ученые допускают, что другие известные LPT также могут иметь рентгеновские пульсации, которые пока не были обнаружены из-за отсутствия синхронных наблюдений в этом диапазоне. «ASKAP J1832−0911 в настоящее время — единственный LPT с пульсирующим рентгеновским излучением. Учитывая совпадение фаз этих пульсаций и схожесть длин фаз, радио- и рентгеновское излучение скорее всего рождаются в магнитно связанных регионах системы-прародителя», — говорится в исследовании.