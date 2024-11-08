Не менее десяти израильских болельщиков подверглись нападению в Амстердаме после футбольного матча между местным клубом «Аякс» и «Маккаби» из Тель-Авива, пишет Ynet.

В ночь на 8 ноября, «Маккаби» проиграл «Аяксу» со счетом 0:5 в матче в рамках Лиги Европы. По данным Ynet, после окончания игры в соцсетях появились видео нападения на израильских фанатов в Амстердаме со стороны неизвестных в масках. Портал пишет, что у некоторых из нападавших были с собой палестинские флаги, они также скандировали лозунги.

Ynet сообщает, что задержаны 57 человек, местные власти сообщили в израильский МИД о 12 пострадавших.

В Министерстве иностранных дел отметили, что состояние пострадавших неизвестно. МИД и Совет национальной безопасности Израиля рекомендовали израильтянам, находящимся в Амстердам, не покидать свои гостиницы. В Совете также попросили граждан Израиля, которые посещают общественные места в Нидерландах, не демонстрировать израильскую или еврейскую символику.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что он знает о нападениях и направил в Амстердам два самолета для эвакуации израильтян. В заявлении сказано, что глава правительства потребовал от властей Нидерландов «быстрых и решительных действий против бунтовщиков» для обеспечения безопасности израильтян.

NOS со ссылкой на представителя аэропорта Схипхол сообщил, что, кроме регулярных регулярных рейсов, никаких других самолетов зарегистрировано не было.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон написал в Х заявил, что нападения на израильских болельщиков на улицах Амстердама показывают «истинные лица сторонников радикального терроризма». Он также заявил, что страны Запада должны «опомниться», а власти Нидерландов — предпринять «решительные действия против терроризма».

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о готовности немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах.