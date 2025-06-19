Певец Олег Газманов опубликовал в своем телеграм-канале видеонарезку исполнения им песни «Есаул» в разные годы и объяснил ее смысл, отметив, что она «не просто про коня».

«Все намного глубже. Конь — это образ страны. А строчка “что ж ты бросил коня” — про то, как важно не оставлять родину, особенно когда ей трудно. Песня об ответственности, верности и том, что мы несем в себе!» — написал народный артист.

Несмотря на то, что «Есаул» был представлен много лет назад, песня по сей день актуальна, ее «поют и молодые, и взрослые», добавил певец.

Газманов не впервые рассказал о таком смысле «Есаула». В интервью ТАСС в 2021 году накануне своего 70-летия он вспоминал, что сочинил песню примерно в 1991 году.

«Точно помню, что в городе Фрунзе, сейчас это уже Бишкек, Киргизия. Ночью, после концерта накрыло. Стал размышлять об истории страны. “Есаул” — это песня об истории. Аллегория: конь — это страна», — сказал артист.

Среди прочего Газманова вдохновил советский художественный фильм «Служили два товарища», сюжет которого разворачивается в годы Гражданской войны в России.

«Вспомнил наши великолепные фильмы на эту тему: “Служили два товарища” с Владимиром Высоцким. Помните совершенно гениальные кадры, где конь прыгает за ним в море? Повлияла история гражданской войны, когда страна разрывалась на части, были люди, которые искренне верили, что они спасают страну. Наверное, самое страшное — это гражданская война: брат против брата, отец против сына. Так получилась эта песня», — рассказал тогда певец.

В августе 2018 года Газманов заявил, что ему присвоили казачий чин полковника. «Теперь я не есаул, а настоящий полковник казачьих войск, спасибо, казаки. Служу России», — написал он в соцсетях.

В грамоте, которую Газманову вручил казачий отдел молодежи по возрождению культурно-исторических ценностей при президенте России, говорится, что чин присвоен «за службу на благо Отечества и Народа».