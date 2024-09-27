Ранее RTVI выпустил расследование о деятельности группы компаний Gem4Me, которой принадлежит суперапп Gem Space. Эксперты проектов, изучающих мошеннические схемы, увидели многочисленные риски в инвестировании в проект, а также признаки финансовой пирамиды. На момент публикации расследования Gem4me не предоставили комментариев, однако теперь ответили на некоторые вопросы RTVI.

О компании

Представители Gem4me отметили, что разрабатываемый ими продукт, как и было сказано в расследовании, претендует на то, чтобы стать одновременной заменой Telegram, Avito, Дзен и Яндекс.Директ. Таких амбиций в компании не отрицают, но подчеркивают, что сравнивать Gem Space с любым из указанных сервисов некорректно.

«Ко всем этим сервисам мы относимся с уважением, а сравнение с ними считаем комплементарным. И мы действительно объединяем в одном приложении многие минисервисы для удобства пользователей. Дело в том, что Gem Space — это суперапп, и было бы корректнее сравнивать его с похожими приложениями: сервисами, в которых пользователь получает доступ к различным инструментам через единую точку входа», — заявили в компании.

Также представители компании подтвердили данные о том, что Gem4me позиционирует себя, как “международная группа компаний, которая создает глобальное мобильное приложение для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки”. При этом в Gem4me отметили, что рынки России и Беларуси не являются для них приоритетными из-за высокой конкуренции.

«Мы ценим всех пользователей, но трезво оцениваем силы: рынки Беларуси и России не являются для нас приоритетными из-за слишком сильной конкуренции с другими глобальными приложениями. В этих странах уже есть своя сильная инфраструктура, поэтому мы сосредоточены на рынках развивающихся стран. Вот почему ни одной компании из России в группе Gem Space нет», — добавили представители компании.

У проекта есть партнеры в Европе, США, Канаде, на Ближнем Востоке и Маврикии, утверждают в Gem Space. По словам представителя компании, такие партнеры «отвечают за техническую реализацию и разработку проекта», а часть компаний, занимающихся разработкой, находятся в Португалии, Болгарии и Латвии. Основная юрисдикция Gem Space — Маврикий, а также есть «несколько операционных компаний с офисами в разных странах мира». Всего в компанию вкладывают средства инвесторы из 89 стран, заявили в Gem Space.

Об инвесторах-пенсионерах

В своем расследовании RTVI указывал, что основными активными участниками реферальной программы, а следовательно и распространителями информации о возможности инвестировать в Gem Space являются пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Эта категория населения уязвима для мошенников, считают эксперты. В Gem Space захотели прокомментировать этот факт.

«Мы не считаем пенсионеров и людей предпенсионного возраста «второсортными» и безграмотными — для нас это такая же категория граждан, как и все остальные. Многие из них за свою жизнь успели собрать неплохой капитал, поэтому нет ничего зазорного или странного, что они продолжают инвестировать или искать перспективные проекты», — заявили в компании.

Об отсутствии лицензии ЦБ

Опрошенные RTVI эксперты высказали сомнения относительно надежности вложений в «акции» Gem Space на основе изученных документов, предлагаемых на подпись инвесторам проекта. В ответ на эти опасения в Gem Space предложили не сравнивать их проект с другими компаниями на российском фондовом рынке, так как их было бы корректнее сравнивать с участниками маркета глобальных коммуникационных приложений.

«Абсолютное большинство сервисов стартовали именно как венчурные компании: WhatsApp, Snapchat, Viber, Signal, Slack, Twitter, Facebook*, Instagram*, Telegram и сотни других компаний. Кто-то из них вышел на фондовый рынок, кто-то так и остался частными проектами, но все они привлекали частный капитал. Инвесторы этих проектов всегда шли на определенный риск, о чем были проинформированы», — заявили в Gem Space.

Также в компании подчеркнули, что отсутствие лицензии ЦБ РФ на проведение финансовой деятельности не делает работу венчурной компании незаконной.

«Во-первых, Gem Space не является и никогда не был российской компанией, во-вторых, акции Gem Space не торгуются на фондовом рынке и, в-третьих, Центробанк РФ, равно как и большинство центральных банков мира, не регулирует вложения частных лиц в частные компании», — заявили бизнесмены.

В компании ссылаются на федеральный закон «О рынке ценных бумаг», согласно которому регулированию подлежат только официально зарегистрированные ценные бумаги. Gem4me же привлекает венчурные инвестиции, то есть вложения в частные компании до их выхода на фондовый рынок, отмечают в организации.

«Когда венчурные инвесторы покупали акции WhatsApp, Snapchat до их выхода на биржу, они были в такой же ситуации, как и инвесторы проекта Gem Space. Gem Space — это венчурный проект, прибыль от которого также не гарантирована, как она не была гарантирована в указанных выше проектах. Но оказалась очень неплохой», — настаивают в компании.

Однако о разнице между квалифицированными и неквалифицированными инвесторами в Gem4me не упоминают.

О токенах, становящихся акциями

По подсчетам RTVI, минимум 40 тыс. россиян вложили средства в Gem Space в надежде на то, что в будущем, после продажи компании, получат солидную прибыль. Опрошенные RTVI эксперты отмечали, что «инвесторам» под видом акций продают ничем не обеспеченные токены.

В Gem4me не отрицают, что продают своим инвесторам токены, однако описывают процедуру как абсолютно прозрачную и законную: токены в момент покупки обмениваются на акции фонда TreeD Investment Fund, после чего инвесторы получают документы, подтверждающие владение акциями.

“Инвесторы знают о процедуре, мы никогда не скрывали и не будем скрывать ее — это полностью законный процесс. Покупка токенов на основании публичной оферты — первый шаг инвестора. После покупки токенов и прохождения процедуры KYC (верификации инвестора), в бизнес-центре инвестора отображаются три новых документа. Первый из них — это GM Tokens Acceptance Act — документ подтверждает сумму покупки и количество купленных токенов. Второй — Swap agreement — документ подтверждает обмен приобретенных токенов на акции маршальской компании Gem4me Marketspace Ltd. Третий — Swap Note — документ отражает обмен акций Маршальской компании Gem4me Marketspace Ltd на акции Фонда TreeD Investment Fund PCC. Далее в кабинете акционера появляется возможность подписания (со стороны инвестора и со стороны фонда) финальных документов, подтверждающих владение акциями фонда: TreeD Investment Fund PCC — Cell Subscription Agreement и TreeD Investment Fund PCC — Cell Subscription Agreement Annex B — Offering Memorandum. Все прозрачно и понятно. Поэтому эксперты, которые описывают процедуру как сомнительную, скорее всего не до конца изучили всю документацию по проекту и процессу”, — считают в Gem4me.

Об обещаниях прибыли

Опрошенные RTVI эксперты утверждали, что основной риск покупки ничем не обеспеченных токенов даже с их последующим обменом на акции — полная потеря вложенных средств, вернуть которые может быть затруднительно, так как все суды с группой компаний должны проходить в иностранных юрисдикциях. Эксперты также указывали на сходство схемы привлечения инвестиций Gem4me с MLM-пирамидами.

В Gem4me отрицают любые сравнения с финансовой пирамидой, хотя признают, что используют реферальную программу для привлечения новых инвесторов.

«В отличие от проектов-однодневок и так называемых «пирамид», Gem Space — это реальный продукт, которым можно пользоваться для решения своих задач — пожалуй, это главное. Вы можете его скачать, можете пользоваться. Кроме того, компания регулярно проводит различные маркетинговые кампании, активно занимается расширением присутствия на зарубежных рынках, о чем мы подробно и регулярно рассказываем нашим инвесторам», — заявили в Gem4me.

Кроме того, официальные лица Gem Space Group «никогда не дают обещаний ни по доходности инвестиций, ни по срокам завершения проекта, в отличие от создателей финансовых пирамид», отметили в компании.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена