Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков рассказал RTVI, что в списке также оказались участники СВО.

«Амнистия примерно такая же, как объявлялась 10 лет назад, на 70-летие Победы. Но мы чуть сузили, убрали некоторые статьи. Мы распространяем амнистию на участников боевых действий, в том числе речь идет об участниках специальной военной операции. Кроме того, мы меняем возраст подпадающих под амнистию из-за того, что повысился возраст выхода на пенсию», — сообщил депутат.

По его словам, «амнистия по грубым расчетам коснется 230 тыс. — 250 тыс. человек», процедуру помилования предлагается завершить в течение шести месяцев.

«У нас, когда объявляется амнистия, часть граждан возмущается, вот, мол, выпускают преступников. Мы не собираемся устраивать всепрощение для всех осужденных. Мы перечисляем перечень статей, которые не подпадают под амнистию», — рассказал Синельщиков.

Согласно документу, под амнистию не попадают, прежде всего, лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против личности и безопасности государства.

Депутаты предлагают помиловать «лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также лиц, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации».

Под действие амнистии подпадают военные, сотрудники органов внутренних дел России, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала российской армии, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в боевых действиях.

Постановление предусматривает также освобождение от наказания лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации; несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; инвалидов I и II групп.

Кроме того, парламентарии предлагают освободить от наказания приговоренных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, условно осужденных, а также тех, кого приговорили к наказанию, не связанному с лишением свободы.

В проекте, помимо этого, предусмотрено прекращение уголовных дел этих категорий в ходе досудебного производства, сокращение неотбытой части наказаний для некоторых категорий и снятие судимости с ряда лиц, освобожденных от наказания.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал RTVI, что ЛДПР разработала свой проект амнистии, он «практически готов». При этом парламентарий подчеркнул, что депутаты фракции «отдельно не выделяли участников СВО, потому как существующие подходы к амнистиям сохранены».

«Предложенный вариант будет направлен в суд, прокуратуру, Минюст для получения экспертной оценки, а также будет представлен политическим фракциям Госдумы с целью подготовки возможной межфракционной инициативы. У нас речь идет о конкретных статьях и возрастных группах», — отметил он.

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о проведении в 2025 году амнистии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не было. Последний раз заключенных освобождали в честь Победы в 2015 году.