Один из последних распространенных в России штаммов коронавируса под названием FLiRT не совсем легкий, а потому может приводить к тяжелому течению болезни. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, у этого штамма сохраняются типичные клинические проявления видов коронавируса.

«Как была очень полиморфная способность у ковида поражать и нервную систему, и легочную систему, и связки те же, и мышечные моменты, так все это остается, но не то чтобы он [FLiRT] совсем легкий штамм, потому что я вижу довольно тяжелые случаи», — отметил Чепурнов.

Тем не менее у большинства людей штамм FLiRT не вызывает серьезных осложнений, утверждает вирусолог. По его мнению, этот подвид коронавируса не приведет к новой пандемии и не создаст необходимости выделять дополнительные госпитали для пациентов.

«Все идет в том же русле, в котором движется эволюция омикрона и, грубо говоря, последышей омикрона, потому что это все варианты, которые идут в его развитие. По счастью, все пока идет в сторону снижения тяжести заболевания. Это хороший признак, который, я надеюсь, сохранится, и эволюционно это было бы правильно», — заключил он.

В то же время в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили об увеличении числа заболевших на 29,1% за прошедшую неделю. Кроме того, число госпитализаций по всей России на неделе с 5 по 11 августа составило 1,1 тысячи.

Как пояснил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, волны заболеваемости коронавирусом продолжаются во всем мире, поскольку один штамм сменяет другой новый эволюционировавший подвид.

По словам вирусолога, причины здесь могут быть как иммунологического характера, так и — более вероятно — генетического. То есть вирус начинает волну, его патогенность постепенно снижается, и волна идет на спад, но с появлением нового штамма заболеваемость вновь нарастает.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России коронавирус стал сезонным заболеванием и очередной его пик прогнозируется осенью.