В последние месяцы Вооруженные силы Украины (ВСУ) все больше активизируются в районах, прилегающих к Брянской области, и не раз показывали готовность к «самоубийственным атакам», поэтому не исключены новые попытки прорыва российской границы, написал телеграм-канал «Рыбарь». Создатель канала, экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук в комментарии RTVI призвал со всей серьезностью оценивать намерения украинских сил и не считать их «идиотами».

«При всем наплевательском отношении властей т.н. Украины к личному составу, планирование противника не заключается в “бросим пару тысяч на авось, пройдут — хорошо, не пройдут — плохо”. Деятельность разведывательных подразделений не прекращалась, противник крайне серьезно подходит к организации атак, не стоит считать ВСУ идиотами. Это уже много раз дорого нам, как стране, стоило», — заявил автор «Рыбаря».

Он напомнил о попытках прорыва границы Белгородской области в марте, когда ВСУ активно обстреливали Краснояружский район. По его словам, эти попытки оказались «не слишком успешными не потому, что украинцы оказались идиотами, а только из-за героизма русских пограничников и других подразделений, остановивших прорыв под Демидовкой».

«На самом деле противник планировал отнюдь не завязнуть в двух деревнях, понеся потери, это скорее был план Б. Не удалось прорвать — начали действовать по другой тактике, отведя механизированные подразделения прорыва и начав действовать малыми пехотными группами», — пояснил Звинчук.

По его словам, ВСУ демонстрируют готовность к «самоубийственным атакам», чтобы показать Западу свою боеспособность и получить больше военной помощи.

«Не надо считать Трампа русофилом. Прекращения помощи, кстати, особенно тоже не произошло, просто перестали составами гнать бронетехнику. Публично это подается как “усталость США от войны” и неготовность спускать на Украину большие деньги, а в действительности идет лишь переключение потоков помощи. Просто теперь доминировать среди украинских ББМ [боевых бронированных машин] будут не [бронетранспортеры] М113 и прочая техника американского производства, а европейские образцы», — рассуждает Звинчук.

Он предположил, что через несколько лет, когда в США придет срок смены президента, там «восстановят парк пригодной к “гуманитарным поставкам” техники и будут снова готовы поставлять броню тем, кто в тот момент будет готов воевать против России, будь то Польша или Прибалтика».

В воскресенье, 27 апреля, канал «Рыбарь» написал о «нависшей угрозе» попыток вторжения ВСУ в этот регион. В посте перечислены признаки растущей активности украинских сил в приграничье, в том числе возрастающее число обстрелов, активизация разведки, концентрация боевых частей в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

«Сейчас ни в коем случае нельзя недооценивать мероприятия у границы Брянской области, которые проводят украинские формирования. <…> Вне зависимости от “переговорного фона” возможны новые попытки нарушения Государственной границы», — говорится в публикации.

С оценкой «Рыбаря» согласился телеграм-канал «Два майора». Там также отметили продолжающиеся попытки «накопить у Брянского и Белгородского участков границы силы для прорыва нашей обороны на чувствительную глубину». «Ситуация на земле решительно отличается от общего новостного фона», — подытожил канал.

Еще один военный паблик «Архангел спецназа» также указал заметную активизацию ВСУ «на стыке Курской и Брянской областей», однако, по оценке авторов, «с точки зрения логики и здравого смысла это выглядит бесполезным и невероятным». Они считают, что Киеву «сейчас важно показать свою состоятельность», поэтому с его стороны возможны «и заведомо бессмысленные выпады для привлечения внимания». «Поэтому следует быть готовым к разным вариантам развития событий», — заключил канал.