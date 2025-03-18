Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают приграничный Краснояружский район Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении. Российские военные телеграм-каналы сообщили о попытке прорыва ВСУ в белгородское приграничье.

Что пишут телеграм-каналы

Как утверждает телеграм-канал «Военкоры русской весны», в ночь на 18 марта украинские военные начали стягивать технику и личный состав «к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей», а к утру начали разминирование в районе сел Прилесье, Графовка и Демидовка. После этого они попытались прорваться в направлении Графовки со стороны Сумской области, сообщил военкор Юрик Котенок.

По данным канала «Два майора», ВСУ использовали инженерные машины разграждения, машины разминирования УР-77 «Змей Горыныч», а также «пехоту на ББМ».

К 10:00 украинские подразделения «понеся существенные потери», были остановлены на подступах к госгранице, «прорыва на территорию Российской Федерации не допущено», пишет «МИГ России». Военкор Семен Пегов также пишет, что прорыва границы не допущено.

«Была попытка пехоты ВСУ пройти, но не вышло. В данный момент идет активная работа артиллерии», — сообщил «Архангел спецназа».

По данным российских военных телеграм-каналов, в результате боев в белгородском приграничье был уничтожен как минимум один танк ВСУ, а также несколько единиц бронетехники.

Официальной информации от властей Белгородской области о попытке прорыва в приграничье не поступало. Власти Украины также не комментировали эту информацию.

На фоне сообщений о попытке прорыва белгородский телеграм-канал «Блэтгород» сообщил, что въезд в районный центр Крясная Яруга закрыт.

«По нашим данным, все машины разворачивают и отправляют обратно», — говорится в публикации.

В Графовке в результате удара сильно повреждено здание школы, передает местный телеграм-канал «Красная Яруга».

Что сообщил губернатор Белгородской области

«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, «БАРС-Белгород», «Орлан», самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», — сказал Гладков.

Он сообщил, что ВСУ обстреливают поселки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, Степное, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутор Фищево.

За последние сутки в Краснояружском районе по поселкам «было произведено пять артиллерийских обстрелов, в ходе которых выпущено 29 снарядов», а также нанесены удары 49 беспилотниками, 12 из которых сбиты, отчитался глава региона.

Также Гладков сообщил, что в районе села Графовка Краснояружского района Белгородской области служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате три человека получили ранения.

«В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы. После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения», — написал белгородский губернатор.