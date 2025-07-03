Сотрудникам шахты Спиридоновская так и не отдали долги по зарплате. На встрече с местными властями и руководством предприятия 3 июля шахтерам заявили, что срок, в который задолженность обещали погасить, снова переносится — теперь на 9 июля.

Работникам Спиридоновской не платят зарплату с мая. В начале июня, по сообщениям местного Министерства угольной промышленности, шахта приостановила добычу угля из-за нехватки финансирования. Предприятие задолжало около 90 млн руб. примерно 900 сотрудникам.

В мае, по данным «Интерфакса», на шахте начались сокращения — уведомления о них получили более 700 сотрудников, порядка 120 из них уже уволились. Сейчас за жизнеобеспечение шахты отвечают всего 130 рабочих.

Вторая встреча с работниками шахты прошла 3 июля. На ней присутствовали генеральный директор Спиридоновской Вячеслав Малахов, и.о. министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак, глава Киселевского городского округа Кирилл Балаганский, а также представители Государственной инспекции труда и прокуратуры, сообщил в своем телеграм-канале первый замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов.

На прошлой встрече шахтерам обещали выплатить долги по зарплате до 3 июля, однако сделать этого не удалось, «так как возникли проблемы с отправкой угля покупателю», рассказал на встрече директор предприятия. Он заверил, что с продажи угля, который должны отгрузить как раз в день встречи, шахта сможет закрыть долги по зарплате за май и выплатить расчетные тем, кто уволился. Зарплату за июнь в первую очередь обещают выдать тем, кто задействован на жизнеобеспечении шахты.

Замгубернатора сообщил, что руководству шахты предложили отправить документы в комиссию федерального Минфина, которая рассматривает индивидуальные меры поддержки угольным предприятиям.

«Однако до настоящего момента документы так и не направлены. Все зависит от оперативности действий собственников шахты в данном направлении», — написал Панов в своем телеграм-канале.

Правительство Кузбасса при этом обещает помочь сотрудникам шахты с трудоустройством в другом месте, в том числе предоставить возможность пройти переобучение, повышение квалификации, «включая освоение востребованных профессий».

«Что касается коллектива шахты, то, по-моему, не стоит ждать, когда задолженность достигнет внушительных размеров, и выплатить ее не смогут. Лучше оперативно принять решение и перейти на работу на другое предприятие, где стабильно дважды в месяц выдают зарплату», — написал Панов.

ООО «Шахта Спиридоновская» возобновило добычу угля на производственном комплексе обанкроченного ранее шахтоуправления «Карагайлинское» в 2023 году. За первый год работы «Спиридоновская» получила 1,5 млрд руб. выручки и 422 млн руб. чистого убытка, следует из базы данных СПАРК. В 2024 году убыток возрос до 1,8 млрд руб., а выручка — до 2,2 млрд руб.