Актриса Галина Стаханова в программе RTVI «Легенда» рассказала о том, как она по совету народной артистки СССР Веры Пашенной прошла прослушивание в студенческом театре МГУ и попала в труппу к режиссеру Марку Захарову.

«В театральный вуз было как-то уже поздно идти. Потом, как-то Вера Николаевна Пашенная говорила мне: «там блат». Хоть сама и принимала, но говорила, что без блата не обойтись», — рассказала актриса.

По словам Стахановой, по совету Пашенной она решила сходить на прослушивание в студенческий театр МГУ.

«А там как раз в этот период был Марк Анатольевич Захаров. Он у них там ставил что-то, по-моему, «Карьеру Уи». И вот он собирался по Войновичу ставить спектакль «Хочу быть честным». Они набирали каждый год, прямо как вуз, театральный вуз — все конкурсы проходишь, туры эти всякие, где вытуривают», — рассказала актриса.

Марк Захаров пригласил Стаханову на роль буфетчицы Зои, которая встречается с главным героем пьесы.

«Захаров доверяет очень актерам, он больше режиссер-постановщик, чем «режиссер с актером». Он доверяет, дает им свободу полную», — подчеркнула актриса.

Стаханова также согласилась с актерами, которые признавались, что после работы с Захаровым им «теперь ничего не страшно».

«Не страшно! Да, совершенно верно! Потому что я вам скажу, он научил работать самостоятельно. Меня лично он научил работать самостоятельно», — сказала она.