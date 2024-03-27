Президент России Владимир Путин поручил создать в стране собственную независимую индустрию по производству игровых приставок. Об инициативе главы государства ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, отечественный производитель станет альтернативой зарубежным разработчикам, которые покинули российский рынок.

«Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента. И, конечно, это касается не только футбольного симулятора», — приводит агентство слова Пескова.

В понедельник, 25 марта, на сайте Кремля появился список поручений президента Владимира Путина, которые он дал после январского совещания по социально-экономическому развитию в Калининградской области. При этом, как следует из материалов заседания, на нем не обсуждали тему видеоигр и создания игровой индустрии в России.

Согласно указу президента, правительство до 15 июня 2024 года должно рассмотреть «вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям». Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Во время «Игр будущего», проходивших в Казани с 21 февраля по 3 марта, бывший футболист, а ныне гендиректор по спортивному развитию ФК «Зенит» Андрей Аршавин обратил внимание Путина на то, что в новых версиях серии компьютерных игр FIFA нет возможности играть за российскую команду. После этого экс-капитан сборной России попросил главу государства оказать содействие в создании отечественного игрового футбольного симулятора.

Компания Microsoft, которая выпускает игровые консоли Xbox, приостановила продажу продуктов и предоставление услуг клиентам в России после начала боевых действий на Украине, в марте 2022 года. Так же поступила и компания Sony, производящая консоли PlayStation.

Кроме того, российским пользователям стал недоступен магазин PlayStation Store. Японские игровые консоли Nintendo Switch также прекратили поставлять в Россию на фоне санкционных ограничений.

После падения продаж игровых приставок в 2022 году, итоги 2023 года показали существенный рост, сообщал «Коммерсантъ». В «М.Видео-Эльдорадо» было продано 1,3 млн консолей, а продажи выросли до 23 млрд рублей, что в два раза выше показателей предыдущего года.

В беседе с «Ведомостями» эксперты поясняли, что после неопределенного состояния 2022 года, в 2023 году рынок видеоигр стал восстанавливаться, в том числе благодаря параллельному импорту и отлаженным цепочкам поставок.