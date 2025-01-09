Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил результаты опроса россиян о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях.

Политики

Политиком 2024 года 50% опрошенных россиян назвали Владимира Путина.

«Президент России стабильно занимает первое место в этом рейтинге с момента начала измерений в 2006 г. — в декабрьских опросах он упоминался в среднем половиной россиян», — говорится на сайте центра.

На втором месте — председатель правительства России Михаил Мишустин (18%), замыкает тройку лидеров глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров (14%).

«В этом году в рейтинг «ворвался» А. Белоусов (7%), в предыдущие замеры его фамилия не звучала в ответах наших сограждан», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Кроме того, россияне назвали:

спикера Госдумы Вячеслава Володина (2%),

заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева (2%),

постпреда России при ООН Василия Небензя (2%),

пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова (1%),

председателя Центрального Банка России Эльвиру Набиуллину (1%),

главу Совфеда Валентину Матвиенко (1%),

председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина (1%),

лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1%),

мэра Москвы Сергея Собянина (1%), и др.

«В народной памяти хранится и образ покинувшего этот мир Владимира Жириновского (1%)», — отметили в центре.

Согласно данным опроса, 30% россиян затруднились ответить на вопрос о политике года, 6% считают, что нет таких политиков, которым можно было бы присвоить это звание.

«В общей сложности содержательный ответ дали две трети россиян (64%), что можно считать довольно высоким показателем (это на порядок больше в сравнении со спортсменами и писателями), а значит, политика в России имеет свое лицо (точнее, лица). Причем это лицо — мужское. Из 21 персоны, названной россиянами, в списке оказались лишь две женщины — Мария Захарова и Валентина Матвиенко», — пояснили во ВЦИОМ.

Спортсмены

В центре отметили, что спорт, в отличие от политики, остается на периферии внимания граждан России.

Спортсмена года назвали 19% опрошенных, тогда как затруднились 77%, а 8% убеждены, что таких спортсменов в нашей стране нет.

Рейтинг 2024 года возглавили сразу два спортсмена — Роман Костомаров и Александр Овечкин (по 3%).

«Остальные персоналии не набрали более 1%: К. Валиева, А. Большунов, Ф. Емельяненко, Е. Медведева, Х. Нурмагомедов, А. Дзюба», — сказано в пресс-релизе.

Писатели

В центре изучения общественного мнения пояснили, что российская литература также оказалась на периферии внимания россиян.

Писателя года смогли содержательно ответить 18% наших соотечественников, в том числе 6% назвали классиков, давно покинувших этот мир: Александр Пушкин (2%), Федор Достоевский, Лев Толстой, Антон Чехов, Сергей Есенин (по 1%).

Первое место опрошенные отвели Захару Прилепину (4%), он возглавляет рейтинг с 2020 года. Среди других современников — Виктор Пелевин, Борис Акунин*, С. Лукьяненко (по 1%). Затруднились с ответом 77%, еще 5% считают, что таких писателей в России нет.

* признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов