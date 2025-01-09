Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил результаты опроса россиян о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях.
Политики
Политиком 2024 года 50% опрошенных россиян назвали Владимира Путина.
«Президент России стабильно занимает первое место в этом рейтинге с момента начала измерений в 2006 г. — в декабрьских опросах он упоминался в среднем половиной россиян», — говорится на сайте центра.
На втором месте — председатель правительства России Михаил Мишустин (18%), замыкает тройку лидеров глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров (14%).
«В этом году в рейтинг «ворвался» А. Белоусов (7%), в предыдущие замеры его фамилия не звучала в ответах наших сограждан», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Кроме того, россияне назвали:
- спикера Госдумы Вячеслава Володина (2%),
- заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева (2%),
- постпреда России при ООН Василия Небензя (2%),
- пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова (1%),
- председателя Центрального Банка России Эльвиру Набиуллину (1%),
- главу Совфеда Валентину Матвиенко (1%),
- председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина (1%),
- лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1%),
- мэра Москвы Сергея Собянина (1%), и др.
«В народной памяти хранится и образ покинувшего этот мир Владимира Жириновского (1%)», — отметили в центре.
Согласно данным опроса, 30% россиян затруднились ответить на вопрос о политике года, 6% считают, что нет таких политиков, которым можно было бы присвоить это звание.
«В общей сложности содержательный ответ дали две трети россиян (64%), что можно считать довольно высоким показателем (это на порядок больше в сравнении со спортсменами и писателями), а значит, политика в России имеет свое лицо (точнее, лица). Причем это лицо — мужское. Из 21 персоны, названной россиянами, в списке оказались лишь две женщины — Мария Захарова и Валентина Матвиенко», — пояснили во ВЦИОМ.
Спортсмены
В центре отметили, что спорт, в отличие от политики, остается на периферии внимания граждан России.
Спортсмена года назвали 19% опрошенных, тогда как затруднились 77%, а 8% убеждены, что таких спортсменов в нашей стране нет.
Рейтинг 2024 года возглавили сразу два спортсмена — Роман Костомаров и Александр Овечкин (по 3%).
«Остальные персоналии не набрали более 1%: К. Валиева, А. Большунов, Ф. Емельяненко, Е. Медведева, Х. Нурмагомедов, А. Дзюба», — сказано в пресс-релизе.
Писатели
В центре изучения общественного мнения пояснили, что российская литература также оказалась на периферии внимания россиян.
Писателя года смогли содержательно ответить 18% наших соотечественников, в том числе 6% назвали классиков, давно покинувших этот мир: Александр Пушкин (2%), Федор Достоевский, Лев Толстой, Антон Чехов, Сергей Есенин (по 1%).
Первое место опрошенные отвели Захару Прилепину (4%), он возглавляет рейтинг с 2020 года. Среди других современников — Виктор Пелевин, Борис Акунин*, С. Лукьяненко (по 1%). Затруднились с ответом 77%, еще 5% считают, что таких писателей в России нет.
* признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов