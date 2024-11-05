В США 5 ноября стартуют президентские выборы. Первые избирательные участки открылись в Вермонте в 11:00 по московскому времени. Однако в одном поселении результаты уже известны и объявлены — это небольшая коммуна Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

По традиции жители Диксвилл-Нотча в штате Нью-Гэмпшир вблизи канадской границы проголосовали первыми в стране, сообщает CNN. Избирательные участки там открылись и закрылись сразу после полуночи по восточному времени (8 утра по московскому).

Практика раннего голосования на выборах в США началась не с Диксвилл-Нотча, а с другого поселения Нью-Гэмпшира ― Хартс Локейшн. Это произошло в 1948 году, чтобы учесть нерегулярные графики железнодорожников. Позже практика распространилась на Диксвилл-Нотч, с 1960 году выборы в полночь проводятся там регулярно.

В голосовании приняли участие шестеро избирателей, четверо из них ― республиканцы. Весь процесс занял около 10 минут, отмечает ABC News. В отеле Balsam Resort, где были оборудованы избирательные участки, собралось больше репортеров, чем избирателей.

Результаты голосования были подсчитаны вручную и зачитаны вслух. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в итоге получили по три голоса. Жители Диксвилл-Нотча также проголосовали на выборах губернатора Нью-Гэмпшира, отдав пять голосов за республиканку и бывшего сенатора Келли Эйотт.

На предыдущих двух президентских выборах избиратели Диксвилл-Нотча поддерживали кандидата от Демократической партии. В 2020 году жители поселения единогласно выбрали Джо Байдена (пять голосов), в 2016 году четыре голоса из семи достались Хиллари Клинтон.

Последние участки в США закроются на Гавайях и Аляске в полночь (7 утра 6 ноября по Москве) и час ночи (9 утра по Москве) соответственно. Кандидатам для победы нужно получить не менее 270 голосов выборщиков, которые проголосуют в середине декабря. Ожидается, что решающую роль в гонке будут играть результаты голосования в колеблющихся штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.