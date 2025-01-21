Администрация городского округа ЗАТО Комаровский в Оренбургской области призвала жителей эвакуироваться в ближайшее укрытие из-за угрозы атаки дронов. Оставаться в укрытии нужно до получения дальнейших указаний, сказано в телеграм-канале администрации.

Власти опубликовали следующие рекомендации:

Оставьте свои вещи и не тратьте время на сборы. Убедитесь, что ваши близкие в безопасности. Следуйте к ближайшему укрытию (Комарова 2, 4 или ближайшие подвалы домов, которые будут открыты) соблюдая спокойствие и порядок.

Комаровский является городком войсковой части 68545, образует закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО). На сайте Минобороны говорится, что часть 68545 находится в ведении ракетных войск стратегического назначения. По состоянию на 2024 год население городка составляло 6280 человек.

В Минобороны уточнили, что в ночь на 21 января было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов: 22 — над Брянской, 12 — над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть БПЛА — над Воронежской, четыре — над Саратовской и один — над Курской областями.