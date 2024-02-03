России следует «открыто и тайно» поддерживать представителей несистемной оппозиции на Западе, потому что они могут «радикально оздоровить политический ландшафт», написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, в отличие от российской несистемной оппозиции, западная «не желает гибели своему Отечеству» и «хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства».

Медведев заявил, что оппозиционные «новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий» и видят альтернативные пути развития своих стран.

Зампред Совбеза России отметил, что на Западе материально поддерживают «беглых российских отщепенцев» и что России следует всячески помогать оппозиционным политикам и их партиям на Западе, потому что там оппозиция «не убогая и продажная, а куда более разумная и благопристойная», и ее приход к государственному управлению может благоприятно сказаться на политической обстановке в западном мире.

В июне 2024 во всех странах Евросоюза состоятся выборы депутатов Европейского парламента. Они станут десятыми после первых прямых выборов в 1979 году и первыми после выхода Великобритании из ЕС. В ноябре 2024 пройдут президентские выборы в США.

Дмитрий Медведев ранее говорил, что независимая и процветающая Европа «растворяется под натиском эмигрантов» и скоро исчезнет совсем. Лидеров стран Европы Медведев назвал «жалкими дилетантами» и «махровыми русофобами», которые никогда не сравнятся со своими предшественниками, которые восстанавливали Европу после Второй мировой войны.