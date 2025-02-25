Бывший агент Секретной службы США Клинт Хилл, который 22 ноября 1963 года в Далласе выбежал на линию огня и пытался закрыть своим телом президента Джона Ф. Кеннеди и первую леди, умер в возрасте 93 лет, передает CNN.

Героическая попытка Хилла защитить Жаклин Кеннеди в первые минуты после того, как ее супруг был застрелен, вошла в историю: он перепрыгнул через заднюю часть лимузина и прикрыл собой первую леди и смертельно раненого президента, попав на фото.

Секретная служба США в сообщении о его смерти Хилла высоко оценила его «непоколебимую преданность и исключительную службу». «Карьера Клинта стала примером высочайших идеалов государственной службы. Мы скорбим о потере уважаемого коллеги и дорогого друга, чей вклад навсегда останется в памяти», — говорится в заявлении.

22 ноября 1963 года Хилл был назначен в группу охраны первой леди и ехал в машине прямо за президентским лимузином, когда кортеж проезжал по парку Дили-плаза. В немногочисленных интервью в последующие годы агент говорил, что если бы сумел добраться до машины Кеннеди быстрее, то мог бы спасти его. «В тот день у меня было чувство, что мы обязаны защитить президента, но мы не справились. Я был единственным, у кого была возможность добраться до машины и что-то сделать. Но я не мог добраться туда достаточно быстро», — заявил Хилл CNN много лет спустя.

Хилл родился в Лариморе (Северная Дакота) и работал в Секретной службе под кодовым именем Даззл. Он служил при четырех президентах США, помимо Кеннеди, — Дуайте Эйзенхауэре, Линдоне Джонсоне, Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Ему пришлось уйти в отставку в возрасте 43 лет из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), вызванного убийством Кеннеди.

Семья Хилл в своем заявлении по поводу его смерти напомнила, что за время службы в Белом доме он стал свидетелем событий холодной войны, кубинского ракетного кризиса, убийства Джона Кеннеди и его брата Роберта Ф. Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга-младшего, войны во Вьетнаме и Уотергейта. В заявлении говорится, что у него остались жена Лиза Маккаббин Хилл, сыновья и внуки.