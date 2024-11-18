В Z-пабликах назвали «ожидаемым» предполагаемое разрешение уходящей администрация президента Джо Байдена Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России, о котором сообщили американские СМИ. О том, как, по мнению военкоров, это повлияет на ход конфликта, и какие территории и объекты могут стать целью таких ракет, — в подборке RTVI.

Запад передавал ВСУ всегда ровно столько [ракет], сколько было нужно украинским формированиям для продолжения конфликта и нанесения ограниченного урона России (но никак не поражения). С полученным одобрением ситуация не изменится: будут бить только по тем объектам, которые одобрят страны-владельцы этих ракет и комплексов. <…>

Даже если предположить, что на территорию т.н. Украины завезли новые партии ракет, то речь может идти максимум о паре десятков ракет каждого типа. <…> Это далеко не та военная угроза, с которой тяжело будет справиться.

Вашингтон всегда повышает уровень эскалации, когда видит, что Киев перестает справляться. Чем больше проблем у ВСУ, тем больше им позволяют США. <…> Думаю, премьера этой дальнобойки, если New York Times не врет, скоро последует в Курской области, где Зеленский любыми силами старается удержать плацдарм. Удары последуют по энергетике, НПЗ, складам. Скорее всего будут носить комбинированный характер, чтобы перегрузить ПВО. <…>

Позволит ли это Украине выйти на границы 91-го года? Нет. И к победе не приблизит, но, конечно, оттянет нашу. Ракеты не решат проблему качества пехоты.

Ожидаемая эскалация, которая будет нарастать как минимум до середины января. Если такие удары начнутся, то они сначала посмотрят на реакцию РФ и если она будет на уровне болтологии, то после этого просто расширят радиус.

Важно, что если удары ракетами вглубь (а по приграничью и так уже не раз били западными ракетами) страны состоятся, то это будет также решать задачу изучения работы нашей системы ПВО против американских ракет вокруг стратегических объектов. В данном случае — ракеты пока в безъядерном исполнении.

Все это выглядит очень интересно. Такое синхронное принятие решений не случайность. ВСУ на протяжении месяцев копили бронетехнику в тыловых районах и убивали свою пехоту без поддержки, применяли ДрГ и совершали диверсионные мероприятия. <…> И значит, ВСУ копили все эти средства для какой-то цели. И с учетом разрешения на удары дальнобойкой и накопления ресурсов украинские формирования, скорее всего, готовятся к рывку на каком-то участке фронта. Ждем, готовимся.

Итак, в случае ударов ВСУ дальнобойными западными ракетами по территории России и прежде всего Курской области что, вероятнее всего, произойдет в военном плане?

Россия усилит атаки по энергетической инфраструктуре Украины и доведет дело до перевода в недееспособное состояние объектов энергетики в ряде городов страны. В первую очередь в Харькове и Киеве. На штурмовые действия и в целом наступление российской армии это не повлияет. У России намного сильнее система ПВО, и она за годы СВО стала значительно эффективнее. А значит будет результативно справляться с ударами. Главный расчет Запада будет не на военный результат, а на политический. То есть на то, что Россия ответит тактическим ядерным оружием, а Европа просто вынуждена будет втянуться в войну против России.

План хорошо подготовлен и является ультрапровокационным. С тактической точки зрения реализация этих пунктов не слишком повлияет на ход военных действий, но тут делается стратегическая ставка на расширение зоны военного конфликта.

Удары на первоначальном этапе вызовут некий психологический эффект у тех, кто попадает под них первый раз, потом к ним адаптируются и максимально возможно нивелируют угрозу. Есть другая сторона и она заключается в том, что теперь условия капитуляции Украины, пусть даже она будет называться «мирные переговоры», станут еще жестче, чем до первого удара (как только он будет нанесен).

Куда полетят ракеты? Да все туда же. Военные аэродромы, склады, военные базы, возможно, и госпитали тоже. <…> Ситуация от прежней отличается только направлением ракетных ударов. <…> Да, американские ракеты, равно как и британские, и французские, представляют большую опасность. Но их умеют сбивать. Многое будет зависеть от решений местные военачальников. <…> На результат боевых действий в целом, это окажет самое минимальное влияние.

Разумеется, выдача США разрешения на удары «дальнобоем» — это пока всего лишь прощупывание реакции Москвы. Причем больше даже в рамках американского внутрипола, а не внешней политики, чтобы как можно больше осложнить жизнь новой администрации. Но с каждым разом, точнее, с каждым днем, это прощупывание будет становиться все жестче и жестче.

Если такие удары будут по итогу нанесены, это конечно в очередной раз сделает неактуальным т.н. «мирный кэйс» по Украине. И надолго сделает.

Похоже на то, что демократы решили в прямом смысле торпедировать любые усилия по мирным переговорам еще даже не вступившего в должность Трампа. До этого события еще более двух месяцев и за это время ВСУ успеют настрелять достаточно, чтобы сократить шанс заключения любых соглашений до нуля. <…>

Ключевыми целями для ракет типа ATACMS и Storms Shadow будут являться склады боеприпасов, стоянки военной техники, места расположения личного состава, командные пункты и аэродромы. <…> Хотя какой никакой опыт противодействия ракетам ATACMS уже был наработан в ходе ударов ими ВСУ по Крыму, Донбассу и новым территориям, они все еще являются крайне серьезной угрозой, уверенно поражать которую могут далеко не все комплексы ПВО, а укрытий категорически не хватает из-за игнорирования этой проблемы прошлым руководством Минобороны.

Разрешение бить западным оружием за границы 1991 года это финал длительной подготовки, не более. <…> Удары будут эффективны, в этом сомневаться не приходится. Время выбрано крайне удачно — старая администрация [США] уходит, новая еще не заступила. А еще мирные инициативы Трампа, можно картинно, по-голливудски, развести руками и сказать, мы вам мир готовили, а вы отказались, а по ударам мы не в курсе, это к смежникам. И будут продавливать новый Минск или Хасавюрт. <…>

И не верьте людям, которые утверждают, что удары в глубь это ерунда. Любая эскалация с применением американской и западной высокоточки приносила нам очень много проблем. <…> Не катастрофа, конечно и не поможет быв. Украине выйти на границы, но последствия многих удивят. Если дадут применять массово, как было на новых территориях и в Крыму.

У противника стоит задача спровоцировать нас нанести ответ, как можно более тяжелый для Украины. Цель — разжечь пламя войны куда мощнее, чем оно было и выставить Россию в очередной раз как мировое зло.

Для тех, кто <…> не понимает в чем разница применения дальнобойных натовских ракет вглубь территории России и применения других вооружений, таких как HIMARS. <…> Это кардинально меняет весь расклад в ведении боевых действий. Это сразу означает, что под угрозой будут находиться стратегические объекты, например, такие как атомные станции, металлургические предприятия и другие важные объекты, которые оказывают большое влияние как на экономику России, так и на военно-промышленный комплекс страны.

Удары вглубь территории России оперативно-тактическими комплексами — это переход войны на совершенно новый уровень. Это серьезное повышение ставок. Ответ с нашей стороны должен быть соразмерен угрозам. Вплоть до применения тактического ядерного оружия.

Я это рассматриваю как начало Третьей мировой войны. <…> По идее, как минимум, ответом должно стать закрытие всех диппредставительств стран, ракеты которых полетят по бесспорно российской территории.

Штаты продолжают свою стратегию повышения ставок? они называют это доктриной безумца или «деэскалация через эскалацию», в расчете, что соперник напугается очередного витка напряженности и сдастся. <…> Другой вопрос, что нам придется ответить на эту эскалацию. <…> Может это будет ТЯО по Бескидскому тоннелю, что лишит Украину ста пар эшелонов в сутки. А может сотрем, наконец, Польшу. Она и надоела, и традиция опять же. Гадать смысла нет, все такое вкусное.

Ну что ж. Лишнее доказательство того, что мира там [на Западе] никто не хочет. Если вдруг этого еще кто-то не понял.

Если французы и англичане тоже дадут разрешение атаковать Россию своими ракетами, то мир приходит на порог больших военных решений. Я нахожу это местью Байдена Трампу за проигранные выборы. Украине опять приходится выбирать между молотом и наковальней.

Уходящая администрация Байдена решила напоследок испортить отношения как следует, но на это действие Россия также сможет дать ответ. В том числе и ядерный.

Исходя из предположения, что разрешение на удары ATACMS — элемент внутриполитической расторговки в США, можно предположить, что проблема решится без участия России. <…> Перед нами обычный американский внутриполитический шантаж. Будущая администрация Трампа взялась за деньги Демпартии США, это может быть бигфарма, оружейники, или банкиры. Если Трамп пойдет на некие уступки, никакие ракеты ATACMS Украине использовать не дадут. Отсюда и фигура молчания официальных лиц администрации Байдена.

Телеграм-канал Fighterbomber

Скорее всего, какое-то время мы будем посмотреть, насколько успешно [украинцы] реализуют это разрешение и какие цели будут атаковать. <…> Думаю понятно, что если нам развалят какой-то очередной НПЗ, или мост, или десяток оных, то в нашей тактике и выборе целей ничего не поменяется. А вот если Москва останется на денек-два без света, то, думаю, следующий удар будет уже не по подстанциям, а по самим станциям, включая атомные. <…> Думаю, мы жесткие решения будем оттягивать до момента вступления в должность Трампа, в надежде что он там что-то порешает.