В Подольске возбуждено уголовное дело после смерти 47-летней женщины при проведении пластической операции в частной клинике. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 3 июля 2025 года в одной из частных клиник в городе Подольске после проведения пластической операции пациентка не вышла из состояния наркоза. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, женщина скончалась», — сказано в пресс-релизе.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Расследование уголовного дела также взяла под контроль городская прокуратура. По данным ведомства, состояние пациентки резко ухудшилось несмотря на действия врача-реаниматолога, работающего в клинике, и бригады экстренной медицинской помощи.

SHOT выяснил, что пациентка делала коррекцию груди, но на операции у нее остановилось сердце. Точные причины смерти выясняются.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий работников медицинской помощи от уголовной ответственности в случае врачебной ошибки. Изменения затронули ст. 238 УК России — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Комментируя в разговоре с «Фонтанкой» этот шаг со стороны законодателей, адвокат петербургской юридической компании Onegin Group Ольга Зиновьева отметила, что статистика привлечения медицинских работников по ст. 238 УК РФ, среди прочего, объясняется «удобством для предварительного следствия».

Зиновьева пояснила, что эта статья предусматривает длительные сроки привлечения к уголовной ответственности и возможности применения более строгой меры пресечения и «на практике очень распространены случаи переквалификации расследуемого состава ст. 109 УК РФ на ст. 238 УК РФ из-за того, что следователь не успевает уложиться в сроки».