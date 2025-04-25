Совет директоров Банка России на состоявшемся 25 апреля заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как это решение оценивают экономисты — в материале RTVI.

Экономист Георгий Остапкович в разговоре с RTVI назвал решение Центробанка прогнозируемым. По его словам, о том, что регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне, говорил консенсусный прогноз практически всех экспертов. Экономист добавил, что сегодняшнее заседание Совета директоров ЦБ не принесло «абсолютно никакого информационного повода», поскольку на сохранение ключевой ставки намекали и сам Банк России, и Минфин.

«Это было абсолютно не якорное заседание. Нельзя, конечно, сказать, что совет директоров время тратил, но все это было очевидно. Пожалуй, из всех заседаний Центробанка по ставке сегодняшнее заседание — самое предсказуемое», — сказал Остапкович.

По мнению кандидата экономических наук Николая Кульбаки, сохранение ключевой ставки на прежнем уровне говорит о том, что пока политических соображений для ее снижения «недостаточно для того, чтобы пересилить экономические соображения». А по экономическим соображениям снижать ставку рано, потому что инфляция остается очень высокой, отметил он.

«Ситуация очень простая. В принципе, когда меня спрашивали о том, что будет, я говорил, что с большой вероятностью, процентов на 70, ставка останется той же самой. Ну и процентов 30 я отводил на то, что ее понизят по политическим соображениям», — сказал Кульбака.

Оба опрошенных RTVI эксперта убеждены, что решение ЦБ никак не повлияет ни на экономику, ни на людей, ни на их доходы, ни на их заработки. По словам Кульбаки, высокая процентная ставка направлена на снижение инфляции, и пока она остается высокой, эта процентная ставка означает, что регулятор борется с инфляцией.

«Представьте себе ситуацию, что у вас есть воспаление, вы воспаление лечите лекарствами, лекарства частично снижают температуру. У вас температура чуть пониже, чем была, но пока еще остается сравнительно высокой, и вы продолжаете прием лекарств. Вот примерно так же работает высокая ставка по отношению к инфляции», — пояснил экономист.

Остапкович, в свою очередь, отметил, что даже если бы Центробанк повысил или понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — что 21%, что 22%, что 20% — это не имело бы никакого отношения к экономическим преобразованиям и никак не повлияло бы на людей.

«Поверьте мне, если вы среди людей — не экономистов, а просто встретившихся по дороге — проведете плебисцит и спросите: “Вас волнует сегодняшнее заседание Центрального банка?” — из десяти девять спросят: “Какое заседание? Где заседание?”. Ну неужели в Больших Огурцах или в Нижних Мамырях или в Верхней Пышме люди рассуждают про сегодняшнее заседание Центробанка? У людей масса других проблем с доходами, с работой», — уверен экономист.

По мнению Остапковича, если в ближайший месяц не произойдет какого-то геополитического или экономического форс-мажора, то майское заседание Центробанка, скорее всего, будет примерно такое же «проходное». Экономист считает, что движение ключевой ставки начнется «где-то с июня-июля-августа».