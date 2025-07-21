В Казахстане произошла серия нападений на врачей. Первый инцидент случился 17 июля. В приемном отделении Костанайской областной больницы мужчина неожиданно набросился на хирурга, который только что завершил операцию и принимал пациентов в порядке живой очереди. После удара в голову медик потерял сознание и оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом затылочной кости и другие повреждения.

«Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, полиция проводит следственные действия на месте», — сообщает пресс-служба областной больницы.

«Считаем, что произошедшее — не просто инцидент. Это преступление против тех, кто ежедневно спасает жизни», — подчеркивается в релизе.

Пресс-служба Костанайской областной больницы «с позволения семьи» обнародовала имя пострадавшего. Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов. Там также заявили, что пострадавший работает в больнице шесть лет и «спас десятки жизней».

«Дома его ждут молодая супруга и новорожденная дочь», — сообщила пресс-служба больницы.

Позже стало известно, что Кистанов бортом санитарной авиации экстренно перевезен в Астану, в национальный Центр экстренной медицины. В министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что коллеге окажут помощь и лечение ведущие специалисты страны. В свою очередь в полиции сообщили, что начато досудебное расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция задержала подозреваемого — его имя не разглашается, известно, что ему 34 года, он житель Костанайской области.

В тот же день в еще одном областном центре Казахстана — Караганде, произошло нападение пациента на медсестру в частной клинике. 42 -х летний мужчина пришел в медицинский центр с женой, но вспылив буквально вырвал дверь в служебное помещение, где находилась медработник. В результате нападения у нее вырваны волосы, а также диагностированы синяки и ушибы. Женщина госпитализирована в отделение нейрохирургии.

«По факту применения насилия в отношении врача частного медицинского учреждения полицией возбуждено уголовное дело» — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Причем как сообщают казахстанские СМИ, родственники нападавшего просили потерпевшую забрать свое заявление, ссылаясь на то, что у нападавшего трое детей и он «хороший отец». Также родственники якобы утверждали, что у мужчины диагностировано психическое заболевание.

Подозреваемый задержан и помещен в психоневрологический центр, где он находится под наблюдением. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на своей странице в Facebook (запрещена в России), призвала квалифицировать эти нападения «не как бытовой инцидент, а как угрозу общественной безопасности».

«В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Врач потерял сознание от удара пациента, просто потому что тот не захотел ждать своей очереди», — отметила министр.

Министр предложила немедленно усилить круглосуточные полицейские посты в приемных покоях стационаров, детских и перинатальных центрах.

Отметим, что с 2019 года в Казахстане зафиксировано 161 нападение на медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей. Для усиления защиты министерство здравоохранения страны в апреле 2024 года утвердило комплексный план по обеспечению безопасности медработников. Кроме того, совместно с Генпрокуратурой готовятся поправки в Уголовный кодекс. Предлагается ввести статьи «Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника» и «Применение насилия в отношении медицинского работника».

Илья Никитин