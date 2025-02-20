Российские мужчины, не служившие в армии, не заслуживают подарков на 23 февраля, заявил RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Противоположную позицию высказал его коллега, член думского комитета по обороне генерал-полковник Виктор Заварзин — он счел, что ничего страшного в этом нет.

«Не нужно дарить, не заслужили. Защитники Отечества — те, кто нес военную службу. Это священная обязанность — защищать Родину. Поэтому, я думаю, праздник должны праздновать те защитники Отечества, кто является реальными защитниками Отечества», — заявил Гурулев.

Заварзин заявил RTVI, что мужчины, получившие белый билет, могут «созреть потом». Поэтому, добавил он, нет ничего такого в том, что не служившие в армии получат подарки как защитники Родины.

«Пусть созреет. И бывает по-разному: он не служил, может, по болезни. Так огульно я бы не подходил. У нас заведено еще с далеких времен: нас поздравляли девочки с 23 февраля, а мы их с 8 марта. Я не думаю, что надо заострять внимание и вбивать клин какой-то», — поделился мнением депутат.

Он призвал пожелать здоровья и благополучия бойцам, а также «решить побыстрее все вопросы», связанные с боевыми действиями.

«Сейчас более-менее подвижки у нас с американцами пошли, я думаю, в ближайшее время все можно будет решить», — подытожил Заварзин.

Ранее ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила RTVI, что советует россиянкам дарить мужчинам на 23 февраля подарки по их собственным пожеланиям, а не пытаться проявить фантазию или, наоборот, идти по традиционному пути с носками и пеной для бритья. Из конкретных вариантов она категорически не рекомендовала преподносить парфюм: аромат, по ее словам, мужчина должен выбирать себе сам.