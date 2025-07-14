В селе Колмогорово Яшкинского округа подростки на протяжении 18 минут избивали 17-летнюю девушку, а потом засунули ее в мусорный бак. Происходящее они снимали на видео, которое разлетелось в сети. Силовики начали проверку — возбуждено уголовное дело.

На опубликованных в сети кадрах несколько подростков по очереди избивают девушку: заставляют ее встать на колени, бьют по голове и плюют в лицо. Одна из нападавших обвиняет пострадавшую в том, что она «спит» с неким мужчиной, у которого «есть дети».

Как рассказал собеседник «Инцидент Кузбасс», толпа избила девочку по указанию некого Александра, который вдвое старше пострадавшей. Она якобы отказалась вступить с ним в отношения, после чего мужчина «натравил» на нее подростков.

«[Подростки по указанию Александра] сначала выманили ее из дома, а потом избили на глазах у всех, заставляли вставать на колени. После всех действий на видео отвезли к речке и продолжили избивать», — утверждает источник издания.

Среди прочего, нападавшие пригрозили разбить девушке лицо, если она напишет заявление в полицию. На вопрос о том, что случилось, ей порекомендовали отвечать: «Упала».

«Если мамка выйдет — не переживай, я с мамками уже тоже дралась. <…> Не жалуйся, еще больнее будет, ты же знаешь сама», — говорят на видео подростки.

Собеседник «Инцидент Кузбасс» подчеркнул, что после произошедшего пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, но органы бездействуют. Местные жители объясняют это тем, что у мужчины «есть связи с <…> авторитетами криминального мира».

При этом источник издания отмечает, что семье девочки продолжают поступать угрозы. Ее родители боятся за младшую сестру.

Возбуждено уголовное дело

После того как ролики с избиением несовершеннолетней разлетелись в сети, на инцидент обратили внимание силовики. Все нападавшие были установлены, СК выясняет обстоятельства произошедшего.

«По данному факту <…> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела. Участники инцидента установлены», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время следователи проводят «комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях».