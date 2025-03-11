Находки, сделанные в израильской пещере, показали, что в палеолите неандертальцы и люди, жившие в этом регионе, не просто сосуществовали, но и общались, делясь друг с другом технологиями и культурными обычаями. Среди таких обменов оказались общие похоронные практики, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour.

Одним из широко обсуждаемых археологами вопросов остается характер взаимодействия неандертальцев и человека разумного (Homo sapiens) в ареалах их совместного обитания. Одним из них была территория Леванта в среднем палеолите (130-80 тыс лет назад). Предлагались такие гипотезы как сосуществование без взаимодействия, эпизодические завоевания, а также взаимодействия, в ходе которых осуществлялся культурных обмен.

Ученые под руководством доктора Йосси Зайднер из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме впервые опубликовали результаты комплексного исследования пещеры Тиншемет, которое перевернуло представление археологов о взаимодействии предков человека в этом регионе Ближнего Востока.

Первые исследования пещеры были проведены еще в 1940-е годы, тогда в ней были обнаружены в больших количествах каменные орудия эпохи среднего и верхнего палеолита. Новые находки, сделанные в разных помещениях пещеры, стали надежным свидетельством того, что неандертальцы и Homo sapiens не только сосуществовали в этом регионе, но и имели много общего в традициях ведения быта, в технологиях, а также в погребальных ритуалах.

«Эти характеристики включают сильно согнутое положение умершего и размещение внутри погребения различных предметов, включая останки животных и куски охры», — говорится в исследовании.

Проанализировав данные по особенностям изготовления каменных орудий, стратегий охоты, символического поведения, и социального устройства, ученые пришли к выводу, что населявшие этот регион различные группы неандертальцев, пренеандертальцев, и Homo sapiens имели постоянные контакты, которые облегчали передачу знаний и способствовали культурной однородности популяций.

Так, ученые выяснили, что 110 тыс. лет назад на территории современного Израиля впервые появились похоронные обряды, как результат социального взаимодействия. Важнейшим открытием в пещере стало обнаружение охры и других минеральных пигментов, которые использовались в похоронных обрядах, возможно, для украшения тел умерших. Эти практики могли служить подчеркиванию социального статуса умершего.

Обнаружение сгруппированных погребений ставит вопрос о том, воспринимались ли эти места как кладбище в современном его понимании? Если да, то погребение вместе с усопшими различных важных при жизни артефактов, таких как каменные орудия, кости животных и куски охры, может говорить о первых признаках появления веры в загробную жизнь. «Наши результаты показали, что связи между людьми и взаимодействия между популяциями были фундаментальными в появлении культурных и технологических инноваций на протяжении истории», — пояснил Зайднер.