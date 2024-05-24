Принятие резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице в 1995 году подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру в Балканском регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам рассмотрения проекта резолюции.

Авторами резолюции, признающей геноцидом события в Сребренице в 1995 году и осуждающей «любое отрицание» этого факта, выступили Босния и Герцеговина, Германия и Руанда. Документ поддержали 84 страны, среди которых Германия, США, Франция, Украина, Нидерланды и Великобритания. Против инициативы проголосовали 19 государств, в том числе Россия, Сербия, Китай и Венгрия. Еще 68 стран воздержались от голосования. Согласно проекту резолюции, 11 июля следует признать Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. В этот день в 1995 году силы боснийских сербов захватили город. Согласно официальным данным боснийской стороны, в последующие дни там были убиты порядка восьми тысяч мусульман, которые пытались бежать из окруженного города. Точное число жертв установлено не было. Эпизод стал частью гражданской войны в Боснии, в ходе которой погибло, как считается, около 100 тыс. человек. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.

По мнению Небензи, некоторые страны во главе с Германией «решили злоупотребить полномочиями Генассамблеи» и под видом резолюции об учреждении дня памяти геноцида принять политическую декларацию. Таким образом авторы инициативы решили «демонизировать» один из народов бывшей Югославии и подорвать Дейтонское мирное соглашение, заявил постпред.

«Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда. Видим в этих действиях угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом», — отметил Небензя.

Также российский постпред выразил мнение, что у Германии нет «никакого морального права» упоминать слово «геноцид», кроме как в контексте своих преступлений.

«Принятие этой резолюции — это «пиррова победа» для ее инициаторов. Чего они добились? Если авторы ставили целью расколоть Генассамблею, о чем мы их предупреждали заранее, то это им блестяще удалось», — заключил Небензя.

Россия неоднократно высказывалась против резолюции о геноциде в Сребренице. В конце апреля тогдашний секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что информация о трагических событиях 1995 года была подтасована Германией для давления на Сербию. По его словам, к такому выводу пришли участники международной встречи под эгидой Совбеза.

Власти Сербии и руководство боснийских сербов выступили с критикой резолюции о геноциде в Сребренице еще до ее утверждения. После принятия документа сербский президент Александр Вучич поблагодарил Россию, Китай и другие страны, проголосовавшие «против». За несколько часов до голосования по всей Сербии в знак протеста зазвонили церковные колокола.

Президент Республики Сербской Милорад Додик написал в соцсети X, что принятие резолюции «провалилось», поскольку за нее не проголосовало больше половины стран-членов ООН.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано, комментируя принятие резолюции, заявил, что в Евросоюзе решительно осуждают «любое отрицание» геноцида в Сребренице.