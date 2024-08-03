В ночь на 3 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили или перехватили 75 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами страны, сообщило Минобороны.

Из них 36 дронов перехватили и уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Орловской, девять — над Белгородской, восемь — над Курской, два — над Рязанской и по одному — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем, уточнило ведомство.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ночью регион атаковали 55 беспилотников, никто не пострадал. По его словам, в Каменском и Морозовском районах были повреждены складские помещения, после чего начались возгорания.

Глава администрации Каменского района Владимир Савин уточнил, что в результате атаки шести БПЛА загорелись емкости с топливом, которые находятся на территории базы №7. Тушением пожара занимаются более 90 человек и 33 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет, добавил Савин.

Телеграм-канал «Это Ростов новости» пишет, что утром столб дыма от горящего хранилища в Каменском районе «стал еще чернее». 161.RU передает, что столб черного дыма видят водители, проезжающие по трассе М-4.

Телеграм-канал Baza отмечал, что, по предварительным данным, беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске. Этот город находится в 250 км от Ростова-на-Дону. Официально информация об этой атаке не подтверждалась.

Орловская область

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке БПЛА в 2:28 мск. В своем телеграм-канале он написал, что дроны пытались атаковать регион с полуночи — 17 беспилотников были сбиты, еще два попали в жилой дом в микрорайоне Болховский.

Один человек пострадал, уточнил Клычков. Работы по восстановлению здания возьмет на себя компания-застройщик, добавил глава региона.

По данным телеграм-канала Mash, беспилотник влетел в многоэтажный дом на Яблоневой улице в деревне Жилина Орловской области — пострадали квартиры на 12, 13 и 14 этажах.

Местная жительница Оксана рассказала RTVI, что проснулась от громкого взрыва, вышла на балкон и увидела множество машин: МЧС, полиции, кареты скорой помощи. Через 7-10 минут, по ее словам, раздался второй взрыв.

«Небо озарилось. До этого был звук самого беспилотника, как он летит», — пояснила она.

Позднее Mash написал, что второй беспилотник атаковал тот же дом на Яблоневой — он попал в квартиру на 16 этаже.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате загорелся резервуар. Пожар потушили, пострадавших нет, уточнил глава региона.

Утром 3 августа Гладков написал в своем телеграм-канале, что дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородском районе. В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочное ранение кисти — медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался. Также был поврежден автомобиль.

Еще два дрона атаковали парковку в поселке Политотдельский. В результате было повреждено два автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Атаки на другие регионы

В Рязанской и Воронежской областях, предварительно, пострадавших и повреждений нет, заявили главы регионов.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в своем телеграм-канале, что над регионом было сбито шесть украинских БПЛА. О последствиях атаки он не сообщил.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также о последствиях атаки не сообщал.