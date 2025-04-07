Апрель преподнес сюрприз жителям Центральной России — в субботу, 5 апреля, температура резко упала до минусовой, пошел снег, начались метели. Ситуация на дорогах ухудшилась, особенно с учетом того, что некоторые автовладельцы уже сменили зимнюю резину на летнюю. В разговоре с RTVI советы водителям дали вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин и эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Антон Шапарин подтвердил, что снегопад и «переобутые» водители закономерно вызвали резкий рост числа аварий. Между тем, согласно прогнозам синоптиков, снежный апрель продлится еще минимум неделю.

«Ясно, что предстоящая неделя будет тяжелой. Тем, кто не может без машины, советовал бы поставить обратно зимние шины, а потом снова перейти на летние. Или завести себе две машины», — поделился советом вице-президент НАС.

Если сменить резину обратно на зимнюю возможности нет, а ехать надо, следует радикально сменить стиль вождения, рекомендует Дмитрий Попов. Он посоветовал держать «сумасшедшую» дистанцию и крайне низкую скорость.

«То, что обычно называют “тошнить”. Знаете — когда едешь чересчур медленно. И не реагировать на то, что другие психуют, гудят и так далее», — сказал эксперт.

Попов обратил внимание, что по закону шипованные шины запрещены лишь в летний период, то есть с 1 июня по 1 сентября, поэтому в апреле-мае вполне можно не менять их на летние. При этом эксперт напомнил, что шипованные колеса при езде в теплое время года могут быть опасны — шипованное колесо на асфальте увеличивает тормозной путь, так как из-за шипа площадь поверхности контакта колеса с дорогой сокращается.

Также эксперты оценили советы следовать правилам противозаносной подготовки, если машину повело на летней резине. Антон Шапарин убежден, что эти методы бессильны перед гололедом.

«У нас абсолютное большинство людей прямо-то водить нормально не умеют, поэтому говорить про правила противозаносной подготовки… Число людей, которые у нас в стране проходили курсы экстремального вождения — даже не в границах статпогрешности. Это 0,000001%. Поэтому большинство людей просто не знают, что им делать, естественно», — сказал он.

Эксперт предложил не пытаться побеждать законы физики, действующие на скольжение автомобиля независимо от стажа водителя. Шапарин порекомендовал не вспоминать «то, чему никто и не учился», а пересесть на общественный транспорт, если нет возможности ездить на автомобиле с зимними шинами.

С ним согласен и Дмитрий Попов. Он отметил, что попытка выйти из заноса на летних шинах может привести к еще худшим последствиям.

«Многие эксперты начинают говорить о том, что надо вспомнить, как выглядит противозаносная подготовка: что переднеприводный автомобиль надо вытаскивать из заноса, слегка увеличивая подачу топлива, а заднеприводному автомобилю надо, соответственно, уменьшать подачу топлива, чтобы его стабилизировать. Это все замечательно, есть только одно “но” — на летних колесах это работает крайне слабо, и если на это положиться, то можно оказаться в еще более худшем положении», — сказал он.