Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море в 21 км от берегов британского графства Линкольншир. Оба судна загорелись, сообщает Sky News.

После того, как на борту судов вспыхнул огонь, несколько человек покинули корабли. Исполнительный директор восточного порта Гримсби Мартин Бойерс сообщил о 32 пострадавших. Их состояние в настоящий момент неизвестно. Бойерс также рассказал о сообщениях, в которых говорилось о «крупном огненном шаре», который возник в результате столкновения.

Спасательная служба Royal National Lifeboat Institution (RNLI) получила сигнал о катастрофе около 9:50 по местному времени (12:50 мск), после чего на место были высланы четыре спасательных экипажа. Служба береговой охраны сообщила, что на место катастрофы был отправлен вертолет, несколько пожарных судов и спасательных шлюпок из прибрежных городов.

Нефтетанкер Stena Immaculate закреплен за управляющей логистической фирмой Crowley из США и является одним из десяти грузовых суден, которые участвуют в государственной программе по снабжению топливом американских военных.

Контейнероворз Solong, шедший под флагом автономного португальского региона Мадейра, покинул шотландский порт Грейнджмут вечером 8 марта и направлялся в Роттердам. Нефтетанкер стоял на якоре после маршрута из греческого порта Айи-Теодори в феврале.

По сообщениям метеорологов, уровень видимости в этом районе в этот день оценивался как низкий.

«Области тумана и низкой облачности будут возникать по мере усиления ветра утром, в течение некоторого времени местами ожидаются теплые, хотя и довольно туманные солнечные периоды», — говорилось в утреннем сообщении.

«Я озабочена в связи с получением сообщений о столкновении двух кораблей в Северном море этим утром и нахожусь на связи с официальными лицами и береговой охраной по развитию ситуации. Я хочу поблагодарить всех сотрудников служб безопасности за их участие и усилия, направленные на разрешение этого инцидента», — приводит слова министра транспорта Великобритании Хайди Александер Daily Mail.

В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации пламени на борту кораблей.