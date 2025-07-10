Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин подарил калининградскому Дому офицеров Балтийского флота, отмечающему 80-летие, бюст Иосифа Сталина. Глава учреждения Василий Кучер сообщил RTVI, что сам лично очень позитивно относится к такому подарку.

Как отмечало калининградское издание «Русский Запад», торжественное открытие бюста Сталина в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде состоялось 9 июля 2025 года. В подарок учреждению, которое отмечало юбилей, бюст преподнес адмирал Липилин. Церемония прошла в присутствии Липилина и калининградского губернатора Алексея Беспрозванных.

В ответ на вопрос, с чем связан такой подарок, он назвал несколько причин.

«Во-первых, в связи с тем, что в этом году отмечается 80 лет Победы. Во-вторых, в связи с тем, что в то время Иосиф Виссарионович Сталин был верховным главнокомандующим», — сказал Кучер.

Бюст Сталина был изготовлен в студии военных художников имени М. Б. Грекова. Памятник передадут в музей 11-й гвардейской армии, где уже находятся бюсты полководцев Константина Рокоссовского, Ивана Баграмяна и Кузьмы Галицкого, рассказал собеседник RTVI.

На вопрос, как он лично воспринимает такой подарок в виде бюста Сталина, Кучар ответил, что «оценивает его очень положительно». Во-первых, отметил он, изваяние было сделано в знаменитой студии и «не из гипса, не из глины, а из бронзы».

«Иосиф Вячеславович Сталин — это наш Верховный главнокомандующий, руководитель нашей страны. Это тот, кто не допустил гибели нашей страны в Великую Отечественную войну 1941−1945 года», — подчеркнул Кучер.

Сталин, продолжил собеседник RTVI, сделал все, чтобы Великой Отечественной войны не было.

«Ему ставят в вину, что он пропустил первый удар. Но я так думаю, что он не столько пропустил первый удар, сколько сделал тактический шаг для того, чтобы не втянули нашу страну раньше времени во Вторую мировую войну. <…> Он даже пошел на то, чтобы не спровоцировать немецко-фашистские орды против нашей страны, чтобы потом нас не обвиняли в том, что мы являемся агрессорами. Хотя этим негодяям все равно, они все равно обвиняют», — добавил глава Дома офицеров.

Кучер отметил, что Сталин «прекрасно понимал, что это [война] произойдет», и пытался сделать все, чтобы «оттянуть [ее] хотя до 1942 года».

«К сожалению, до 1942 года не оттянули, но все равно — уже и промышленность нашей страны, и армия уже к тому времени увеличили свое количество», — сообщил собеседник RTVI.

Кучер напомнил, что перед началом Великой Отечественной войны СССР «расширил свои границы на запад», в том числе «под Ленинградом» (имеются в виду итоги Финской войны — прим. RTVI).

«Западная Беларусь, Западная Украина, Бессарабия вошли в состав Советского Союза. И он сделал все, чтобы наша страна, наши вооруженные силы отстояли свою самобытность, свою свободу и не были покорены фашизмом Европы того времени», — сообщил он.

В декабре 2024 года представители калининградского отделения КПРФ попросили Беспрозванных одобрить установку памятника Сталину в Калининграде в парке Победы, писал «Новый Калининград».

Позднее коммунисты заявили, что мэр Калининграда Елена Дятлова отказала им в установке монумента советскому лидеру. Она заявила, что «установка памятников <…> не должна приводить к конфликту между общественными группами», а также сослалась на постановление ЦК КПСС о развенчании культа личности Сталина и закон «О реабилитации жертв политических репрессий». В КПРФ назвали позицию Дятловой «плевком в лицо ветеранам, труженикам тыла».