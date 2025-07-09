Арбитражный суд Вологодской области признал недействительным контракт на установку памятника Иосифу Сталину, который губернатор региона Георгий Филимонов открыл в декабре 2024 года на территории государственного музея-заповедника «Вологодская ссылка». Об этом сообщила объединенная пресс-служба областных судов. В КПРФ, комментируя RTVI решение суда, связали разбирательство вокруг памятника Сталину с «напряженными отношениями» между Филимоновым и «олигархическими структурами».

Суд удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры Вологодской области, основанием для которого стали нарушения в сфере госзакупок, выявленные в ходе прокурорской проверки.

«Прокуратура установила, что контракт заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств», — отмечается в релизе.

Стороны процесса могут обжаловать решение суда, на что у них есть месяц, уточняет 35media.ru.

В опубликованных ранее судебных документах по делу сообщалось, что прокуратура требовала признать недействительным контракт на создание памятника Сталину, который вологодский музей заключил в сентябре 2024 года с предпринимательницей из Подмосковья Екатериной Ложеницыной, вернуть ей монумент и взыскать с нее в пользу музея 10,5 млн рублей.

Ложеницына после решения суда заявила «Осторожно, новости», что планирует подать апелляцию и что памятник пока не снесут. Губернатор Филимонов, со своей стороны, сделал в личном канале репост своей же июньской публикации, где говорилось, что обсуждаются лишь «правовые нюансы процедуры оформления документов», а сам монумент «будет стоять» и его судьбе ничего не грозит. Глава региона тогда высказал мнение, что в связи с иском прокуратуры пытались раздуть «странный ажиотаж на ровном месте», а тех, кто сделал вывод о предстоящем сносе памятника, он назвал «фантазерами».

«Остается лишь повторить ранее изложенное. Привет фантазерам», — написал Филимонов 9 июля и добавил стикер с изображением Сталина и словами «на месте».

В музее «Вологодская ссылка» в беседе с изданием «Подъем» выразили надежду на то, что демонтажа памятника не будет. Там пояснили, что раньше на территории учреждения был только задний дворик, а теперь монумент «посещают просто прохожие и туристы». «Сейчас люди приходят в музей и обычно сначала подходят к памятнику, <…> кто-то даже цветы приносит, даже сейчас у нас цветы у памятника возложены», — рассказали в музее.

Установку памятника в «Вологодской ссылке» считают «действительно обоснованной» и логичной, потому что Сталин некоторое время жил в доме, где сейчас находится музей, во время своей вологодской ссылки за революционную деятельность. Всего у советского вождя в городе было шесть мест жительства, но из всех домов сохранился лишь один, сообщили в учреждении.

«Для раскачки ситуации»

В КПРФ объяснили судебное разбирательство вокруг памятника Сталину «напряженными отношениями» между губернатором Георгием Филимоновым и «олигархическими структурами».

«И здесь никакого примирения нет, потому что когда заставляют платить в бюджет и ограничивают влияние олигархических кланов, это всегда для них болезненно. Поэтому и для раскачки ситуации выбрана в том числе и фигура исторических споров. Я, по крайней мере, так оцениваю», — прокомментировал RTVI решение суда зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По его мнению, Филимонов, который выступает и за памятники самодержцам, и за памятники советским руководителям, проводит в регионе «весьма достойную политику исторической памяти», которая «отражает единство и неразрывность российской истории». Те же, кто демонизируют СССР и фигуры советской эпохи, пытаются под видом этого проводить «атаки на легитимность нашего президента» и используют политику исторической памяти как инструмент борьбы за власть, считает депутат.

«Когда идет атака и демонизация вот этих государственных символов, это должно привести, по замыслу, скажем так, “организаторов”, к хаосу. Я думаю, что здесь мы имеем проявление конфликта губернатора с олигархами, а на федеральном уровне мы имеем стремление как зарубежных игроков, так и определенных представителей российской элиты тоже хаотизировать политическую ситуацию в Российской Федерации», — сказал Обухов.

Губернатор Георгий Филимонов анонсировал установку памятника Сталину в октябре 2024 года, объяснив это запросом общественности. Жители тогда же написали петицию против монумента, которая ко времени его открытия в декабре собрала 2,8 тыс. подписей. Горожане также обратились к вице-губернатору Владимиру Осиповскому с предложением провести общественные слушания, на что чиновник ответил, что такая процедура не требуется, поскольку памятник будет открыт только в часы работы музея. «КП — Вологда» писала, что активисты обращались в различные инстанции с требованием проверить законность установки монумента, в том числе были запросы в Генпрокуратуру.

Гендиректор музея «Вологодская ссылка» Юлия Евсеева ранее рассказала RTVI, что установка памятника Сталину была приурочена к 80-летию Победы. По ее словам, разработка велась три месяца и все детали обсуждались «на самом высоком уровне».

Филимонов в то же время намерен открыть в Вологде в этом году «величественный памятник» Ивану Грозному, финальную версию которого утвердили в конце июня при участии советника губернатора по вопросам культуры Владимира Осиповского и министра культуры региона Виталия Кобыльникова. Кроме того, глава региона сообщал о планах установить монументы в честь Белозерского полка, первого секретаря Вологодского обкома КПСС Анатолия Дрыгина, а также офицеров и генералов царской армии.