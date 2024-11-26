В ноябре 2024 года нехватка личного состава в МВД России составила 173,8 тыс. сотрудников (18,8% от численности штата). Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, последние несколько лет сохраняется тенденция роста некомплекта личного состава МВД. Так, в ноябре 2022 года этот показатель составлял 90 тыс. человек, а в мае 2024 года — 152 тыс.

Такой некомплект Волк назвала «существенным» и отметила, что нагрузка на личный состав растет. При этом подразделения МВД «продолжают решать поставленные задачи по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка, защите прав и свобод граждан», добавляет она.

По данным, которые приводит Волк, за последние десять лет:

— регистрируемая преступность в стране снизилась на 12,8%,

— количество убийств и покушений на убийство стало меньше на 42,3%,

— уменьшилось число разбоев (на 79,5%), грабежей (76,6%) и краж транспортных средств (87,4%),

— в общественных местах зарегистрировано на 46,6% меньше преступлений,

— более чем в два раза уменьшилось количество преступлений несовершеннолетних,

— преступность среди иностранных граждан и лиц без гражданства — на 14,8%.

«Оперативная обстановка в стране находится под полным контролем МВД России и других правоохранительных ведомств», — заключила Волк.

В мае глава МВД Владимир Колокольцев отмечал, что в среднем по всем регионам России некомплект личного состава ведомства оставляет 152 тыс. человек. Он уточнил, что в Приморье не хватает 25% сотрудников, в Магадане — 24%, в Туле — 23%.

«Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых, если речь идет об обслуживании территорий, например, участковых уполномоченных», — объяснял он.

Колокольцев подчеркивал, что в ведомстве делают «все, что могут» для привлечения на службу в органах внутренних дел, но «напечатать деньги и увеличить заработную плату» — невозможно. «Ситуация не просто изменилась, она усугубилась», — заключал глава МВД.

В сентябре Колокольцев заявил, что участковым уполномоченным полиции не повышают оклады из-за недостатка финансирования министерства.

«Нам выделяются средства вроде бы по штату, но на самом деле по минимальным ставкам надбавочным. Поэтому для того, чтобы поднять зарплату, например, где-то в Ивановской, Ярославской области, я должен уменьшить и без того низкие зарплаты, с учетом инфляционных процессов и так далее, где-то в районах Дальнего Востока, на «северах»», — сказал он.