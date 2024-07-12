Возле мусорных контейнеров у дома №93Б по Монастырской улице в Ленинском районе Перми обнаружен труп мальчика в возрасте от пяти до восьми лет с признаками насильственной смерти. Тело было спрятано в чемодан, на который в ночь на 12 июля наткнулся мужчина без определенного места жительства, пишет «Комсомольская правда».

По данным источника издания, на теле ребенка имеются колотые раны, а на шее — «следы от удушья». «Приехавшим медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть», — добавил собеседник «КП».

Издание Properm.ru со ссылкой на региональное следственное управление СКР сообщает, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России — об убийстве малолетнего, и ход расследования взял под контроль руководитель СУ Денис Головкин. В пресс-службе управления рассказали, что в расследовании участвуют криминалисты и оперативные сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю.

59.RU публикует фото и видео женщины, которая предположительно оставила чемодан с трупом ребенка у помойки. «Официальных комментариев пока нет, но очевидица подтвердила, что на кадрах та женщина, ориентировку на которую ранее показывали местным жителям», — пишет телеграм-канал издания.

Жительница одного из расположенных рядом домов рассказала 59.RU, что к ее мужу, который около 07:00 выгуливал во дворе собаку, подходил следователь и показывал фото убитого ребенка. «се его лицо было в синяках, кровоподтеках и опухшее, будто его били. Этот ребенок нигде не числится, не пропадал — пытались определить его личность», — утверждает женщина.

Сама она вышла из дома около 10:00 и тоже была опрошена полицейскими, которые показали ей видеозапись с женщиной, оставившей чемодан с трупом у мусорных баков. «Она была в свитере и штанах, не накрашенная, могу предположить, что она асоциальна, но не утверждаю. На вид 35—40 лет, худая. Этих людей ранее я здесь не видела», — поделилась собеседница издания.

Телеграм-канал Ural Mash пишет, что неизвестная женщина минувшей ночью хотела сбросить чемодан с трупом ребенка «с моста в реку Каму», но потом «передумала и пришла на Монастырскую», где и оставила тело.