На пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале произошла стрельба, по предварительным данным, неизвестные открыли огонь по силовикам, сообщает РИА Дагестан.

«По предварительной информации, неизвестные открыли огонь по силовикам. Есть пострадавшие, район оцеплен», — передает агентство.

Позже РИА Дагестан уточнило, что, по предварительной информации, двое неизвестных открыли «шквальный огонь» по патрулю ДПС. Силовики погибли.

«Нападавшие скрылись с места происшествия на угнанном служебном автомобиле. В городе объявлен план «Перехват», ведется поиск преступников. Район происшествия оцеплен, информация уточняется», — сказано в сообщении агентства.

Источник RT в администрации Махачкалы сообщил о трех погибших сотрудниках полиции. SHOT пишет, что в результате нападения также ранена 12-летняя девочка. «Один из нападавших убит ответным огнем», — утверждает телеграм-канал.

В МВД Дагестана сообщили, что, по предварительной информации, в результате нападения на пост ДПС погибли три сотрудника полиции. «Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план «Перехват» ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших», — говорится в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что в Махачкале произошла перестрелка. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь, говорится в сообщении руководителя региона.

Меликов попросил жителей и гостей Махачкалы «соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности», а также призвал «не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы».

Глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщил, что жителям рекомендуют не посещать пересечение улиц Керимова и Магомедтагирова из-за вооруженного инцидента.