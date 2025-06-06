В ночь на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление, передает корреспондент RTVI По данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, причиной появления светящихся объектов может быть вход в атмосферу одного из трех космических объектов, ранее находившихся на орбите.

В Минобороны Казахстана пояснили, что нарушения воздушного пространства на территории страны не зафиксировано.

«Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что компетентные органы изучают это явление и предоставят разъяснения.

Версию про обломки космического аппарата поддержало и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности страны. Там пояснили, что,по предварительным оценкам, речь идет о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите.

«На данный момент отсутствуют подтвержденные данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба», — заявили в министерстве.

По мнению специалистов Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, это скорее всего разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, являющийся ступенью ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая компанией LandSpace.

Эксперты отметили, что, согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект.

По их словам, наиболее точно подходит китайский аппарат так как совпадает как его время входа в атмосферу — 5 июня около 22:40 по времени Астаны, так и то, что используемое им экологичное топливо (жидкий метан и кислород), предполагает масштабное свечение при сгорании.

«Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы», — считают в казахстанском министерстве.

Другие два случая — это спутник STARLINK-1631 (SpaceX), который осуществляет плановый сход с орбиты со временем входа в атмосферу 6 июня в 03:41, и находящийся в режиме пассивного схода разгонный блок японской ракеты H-2A R/B со временем входа 6 июня в 00:36, просто не совпадают по времени с моментом обнаружения явления жителями Казахстана.

В Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана отметили, что «как правило подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс», но в тоже время призвали граждан «сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники».

Илья Никитин