Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность неизвестного мужчины, который открыл огонь на улице в Батайске. Об этом сообщает РИА «Новости Крым» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Ростовской области.

По его словам, в отдел полиции поступило сообщение о подозрительных звуках, похожих на выстрелы на улице Воровского.

«Полицейские выяснили, что неизвестный произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта», — рассказал представитель ведомства.

Неизвестный мужчина открыл огонь около 19:00 (по местному времени) у дома №61 по улице Воровского. Он выстрелил несколько раз, а затем покинул место происшествия.

В момент нападения на игровой площадке рядом с домой находились дети, многие местные жители, услышав звуки выстрелов, начали прятаться за автомобилями, пишет Rostovgazeta.ru.

По данным издания, в результате произошедшего никто не пострадал. По словам очевидцев, вооруженный человек находился в состоянии алкогольного опьянения. После стрельбы он уехал на такси, рассказал очевидец порталу Donday.ru.

По словам главы городской администрации Романа Волошина, инцидент с применением огнестрельного оружия рассматривается как бытовое хулиганство.